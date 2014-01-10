জনস্রোতে উড়ালসড়কে আটকা পড়েছেন শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জনস্রোতে উড়ালসড়কে আটকা পড়েছেন শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে লাখ লাখ মানুষের সমাগম হয়েছে রাজধানীতে। দেশের বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে আসা মানুষের চাপে বিভিন্ন সড়কে যানজট দেখা দিয়েছে। উড়ালসড়কেও ভিড় দেখা গেছে মানুষের। এদিকে, হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে আসার পথে ফার্মগেট এলাকায় ভিড়ের মধ্যে আটকা পড়েছেন শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে এ চিত্র দেখা গেছে।ভিড়ের মধ্যে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বহনকারী গাড়ি ঘিরে রাখতে দেখা গেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক সদস্য বলেন, গাড়িতে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। উনি খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নেবেন। কিন্তু মানুষের ঢলে উনি জানাজায় যেতে পারছেন না। তাই আমরা উনার গাড়ি পাহারা দিচ্ছি।
