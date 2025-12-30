ফয়জুল করীম
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে একজন দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব হারালো বাংলাদেশ
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন দেশপ্রেমিক নেতৃত্বকে হারিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে রাখা শোক বইয়ে সই শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। এর আগে দলের পক্ষ থেকে শোকবার্তা ও বিএনপির নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান তিনি।
শোক বইয়ে শায়েখে চরমোনাই লিখেছেন, ‘দেশ একজন দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব হারালো। আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি।’
পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন অভিভাবককে হারিয়েছে এবং দেশবাসী শোকাহত। আমরাও শোক প্রকাশ করছি এবং তার পরিবার ও শোকাহত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি। তিনি দীর্ঘদিন রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন; তার মৃত্যু একটি শূন্যতা সৃষ্টি করবে। তবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, সেই শূন্যতা ভবিষ্যতে আরেকজন দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের মাধ্যমে পূরণ হবে।
এ সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ এমরান সালেহ প্রিন্স, শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি ও তাবিথ আউয়াল উপস্থিত ছিলেন।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, সহকারী মহাসচিব মাওলানা সৈয়দ এসহাক মুহাম্মাদ আবুল খায়ের, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ইফতেখার তারিক, মাওলানা নেছার উদ্দিন, মাওলানা খলিলুর রহমান এবং কে এম শরীয়াতুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।
আরএএস/এমএএইচ/