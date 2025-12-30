খালেদা জিয়ার মৃত্যু: শোক বইয়ে ২৮ দেশের কূটনীতিকের স্বাক্ষর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫১ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেছেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন/ছবি: সংগৃহীত

দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানাচ্ছেন ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে শোক বই খোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে এতে ২৮টি দেশের কূটনীতিক স্বাক্ষর করেছেন।

মঙ্গলবার বেলা ৩টা থেকে শোক বইয়ে স্বাক্ষর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যা অব্যাহত থাকবে রাত ৯টা পর্যন্ত। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এসব তথ্য জানিয়েছেন।

শায়রুল কবির খান জানান, চীন, ভারত, পাকিস্তান, জার্মানি, ইরান, ওমান, আলজেরিয়া, কাতার, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, ব্রুনাই, ফিলিস্তিন, স্পেন, মরক্কো, ভুটান, ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেছেন।

স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া সমন্বয় করছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মো. রাশেদুল হক, নির্বাহী কমিটির সদস্য তাবিথ আউয়াল, জেবা খান এবং ব্যারিস্টার গিয়াসউদ্দিন রিমন।

এছাড়া, পৃথক আরেকটি শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাদের মধ্যে রয়েছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্নয়ক জোনায়েদ সাকি, প্রাক্তন মেজর জেনারেল মনিরুজ্জামান, মেজর জেনারেল (অব.) এ টি এম ওয়াহাব, চিন্তাবিদ ফরহাদ মাজহার এবং প্রখ্যাত ফুটবলার কায়সার হামিদ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনদের শোক বইয়ে স্বাক্ষর কার্যক্রম সমন্বয় করছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সাহলে প্রিন্স।

