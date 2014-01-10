খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে যশোরে বন্ধ দোকানপাট-মার্কেট

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:০৯ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে যশোরে শহর ও শহরতলী এলাকায় বাজার, শপিংমল ও দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় কুরআন তেলাওয়াত করা হয়।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকাল থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ মার্কেট, শপিংমল ও বিপণিবিতান বন্ধ রয়েছে। শোক ও শ্রদ্ধা জানাতে বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাসহ ব্যবসায়ীরা এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, যশোর শহরের বড়বাজার, আরএন রোড, কাপুড়িয়াপট্টি, মাইকপট্টিসহ গোটা শহরের প্রায় সব দোকানপাটই বন্ধ রয়েছে। সিটিপ্লাজা, জেসটাওয়ারসহ শপিংমলগুলোও বন্ধ রয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি সারাদেশে দোকানপাট বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি খালেদা জিয়ার জানাজা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সারাদেশে দোকানপাট বন্ধ রাখার জন্য দোকান ব্যবসায়ীদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তিনি ছিলেন আপসহীন নেত্রী, গণতন্ত্রের প্রতীক ও দেশমাতৃকার সাহসী কণ্ঠস্বর।

সংগঠনের পক্ষ থেকে মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

বড়বাজারের কামাল অপটিকসের আতিকুর রহমান বাবু জানান, খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বড়বাজারের সব দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়েছে।

