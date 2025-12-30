আইন উপদেষ্টা
খালেদা জিয়ার জানাজা ও দাফন সার্বিকভাবে সমন্বয় করবে সরকার
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজা ও দাফন আগামীকাল বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে। এ নামাজে জানাজা ও দাফন সার্বিকভাবে সমন্বয় করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠক চলছে। এছাড়াও বিভিন্নভাবে সমন্বয় করা হচ্ছে।
গণমাধ্যমসহ সবার সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, আমরা চাই আগামীকালের জানাজা ও দাফন সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হোক।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার বাইরে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ও উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।
