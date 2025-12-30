আইন উপদেষ্টা

খালেদা জিয়ার জানাজা ও দাফন সার্বিকভাবে সমন্বয় করবে সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০১:৩০ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার জানাজা ও দাফন সার্বিকভাবে সমন্বয় করবে সরকার
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল/ছবি: সংগৃহীত

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজা ও দাফন আগামীকাল বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে। এ নামাজে জানাজা ও দাফন সার্বিকভাবে সমন্বয় করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠক চলছে। এছাড়াও বিভিন্নভাবে সমন্বয় করা হচ্ছে।

গণমাধ্যমসহ সবার সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, আমরা চাই আগামীকালের জানাজা ও দাফন সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হোক।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার বাইরে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ও উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

এমইউ/এএমএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।