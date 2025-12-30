দুপুরে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
দুপুরে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আজ দুপুরে স্থায়ী কমিটির বৈঠক ডেকেছে।

দলীয় সূত্র জানায়, দুুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় এভারকেয়ার হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

কেএইচ/জেএইচ/জেআইএম

