শোকে মুহ্যমান বিএনপি
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। দলের অভিভাবকের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান বিএনপি নেতাকর্মীরা।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টার দিকে খালেদা জিয়া এভারকেয়ার হাসপাতালে মারা যান। নেত্রীর মৃত্যুর খবর শুনে সেখানে ছুটে যান নেতাকর্মীরা। অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর এভারকেয়ার হাসপাতালে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মির্জা ফখরুল কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমরা আবারও আশা করছিলাম আগের মতোই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু আজ ভোর ৬টায় আমাদের গণতন্ত্রের মা, আমাদের অভিভাবক, আমাদের জাতির অভিভাবক আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।
সকাল ৯টার দিকে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দলীয় কর্মসূচি ঘোষণা করেন। রিজভী বলেন, আগামী সাতদিনব্যাপী দলের নেতাকর্মীরা কালো ব্যাজ ধারণ করবেন এবং প্রত্যেকটা অফিসে কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল করা হবে। এছাড়া নয়াপল্টন এবং গুলশান কার্যালয়ে শোক বই খোলা হবে। পরবর্তীতে দাফন কাফনের সময়সূচি জানানো হবে।
এদিকে, খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ দেশবাসী। তিনবারের এই প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর খবর উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও।
এসএনআর/জেআইএম