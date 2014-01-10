খালেদা জিয়ার জানাজা
জিয়া উদ্যান এলাকায় জনসমাগম, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা ও দাফনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর জিয়া উদ্যান ও এর আশপাশের এলাকায় বিপুলসংখ্যক মানুষ জড়ো হয়েছেন।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জিয়া উদ্যান এবং তৎসংলগ্ন বিজয় সরণি মোড়ে দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।
সরেজমিনে দেখা গেছে, মাজারের দিকে যাওয়া সড়ক, প্রবেশপথ ও মাজার প্রাঙ্গণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পর্যাপ্ত সদস্য মোতায়েন রয়েছে। পুরো এলাকায় নিরাপত্তা তল্লাশি ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
এ সময় শৃঙ্খলা রক্ষায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সক্রিয় অবস্থানে দেখা যায়। জনসমাগমের কারণে আশপাশের এলাকায় যান চলাচল ধীরগতিতে চলছে।
প্রায় ৮০ বছর বয়সী তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন হৃদরোগ ডায়াবেটিস, আর্থরাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। গত ২৩ নভেম্বর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।
