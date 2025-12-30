খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন নেতাকর্মীরা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৭ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকে/ছবি: মাহবুব আলম

এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তার মৃত্যুর খবর শুনে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে ছুটে যান বহু নেতাকর্মী। নেত্রীর মৃত্যুর খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা।

আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৬ টায় মারা যান খালেদা জিয়া। গত ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বেগম খালেদা জিয়াকে। এরপর থেকে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।

গত ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠান শেষে বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শ্বাসকষ্ট তীব্র হয়। এ অবস্থায় ২৩ নভেম্বর তাকে জরুরিভিত্তিতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং চিকিৎসকরা জানান তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। সঙ্গে আরও কিছু জটিলতা আছে।

