খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মহাকালের সমাপ্তি হলো : কনকচাঁপা

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মহাকালের সমাপ্তি হলো : কনকচাঁপা
বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজনৈতিক অঙ্গনের পাশাপাশি সংস্কৃতি অঙ্গনেও।
বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কনকচাঁপা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক আবেগঘন স্ট্যাটাসে তিনি প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। একটি ছবি পোস্ট করে শিল্পী খালেদা জিয়ার মৃত্যুকে এক মহাকালের সমাপ্তি হলো বলে উল্লেখ করেছেন।
কনকচাঁপা লেখেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সব চেষ্টা ব্যর্থ করে চলে গেলেন আমাদের নেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী বেগম খালেদা জিয়া। আল্লাহ আপনি বেগম জিয়াকে উত্তম প্রতিদান দিন।’
এই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর শোকবার্তায় শিল্পীর অনুভূতির প্রতিফলন ঘটেছে। তার স্ট্যাটাসটি প্রকাশের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই মন্তব্যে প্রয়াত নেত্রীর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং কনকচাঁপার অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।
উল্লেখ্য, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গত ৩৭ দিন ধরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বার্ধক্যজনিত জটিলতা ও একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান এই আপসহীন নেত্রী।
দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার মৃত্যুতে দেশ হারালো এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেত্রীকে, আর সংস্কৃতি অঙ্গন হারাল এমন একজন ব্যক্তিত্বকে যার প্রতি বহু শিল্পীর ছিল ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও সম্মান।
