আপসহীনতার মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন খালেদা জিয়া: আখতার

আপসহীনতার মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন খালেদা জিয়া: আখতার
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন। তিনি বলেন, আপসহীনতার মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন খালেদা জিয়া।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে শোক জানিয়ে তিনি এ কথা বলেন।
আখতার লিখেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া আল্লাহর জিম্মায় চলে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাকে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন। আমিন।’
তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ ফ্যাসিবাদের সময়ে অমানবিক জুলুম সত্ত্বেও যে ইস্পাত কঠিন দৃঢ় নেতৃত্বে তিনি বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির সংগ্রাম জারি রেখেছিলেন তা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। আপসহীনতার মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। জুলুমের কালে অটল নেতৃত্বই তার বর্ণনা। এ জাতি তার পিছপা না হওয়ার মানসিকতা আর আপস না করার শপথ জেনেছিল জন্য ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পথ হারায়নি। প্রথমত তিনি বাংলাদেশের, শেষত তিনি বাংলাদেশের থেকে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।’
এনএস/ইএ