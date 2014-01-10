‘আমার মাকে মা ফাতিমার সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদৌসে জায়গা দিও, মাওলা’

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২০ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জন্য হাত তুলে দোয়া করছেন আবুল হারেস নয়ন/ছবি: জাগো নিউজ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজা বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বেলা ২টার দিকে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হবে। দেশের বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে দলে দলে মানুষজন আসছেন খালেদাকে শেষ বিদায় জানাতে।

এদিকে বেগম জিয়ার জানাজাকে কেন্দ্র করে আবেগঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে খামারবাড়ি কৃষি তথ্য ভবন (কেআইবি) এলাকার সামনে।

নেত্রকোণার মদন উপজেলার বাসিন্দা আবুল হারেস নয়ন নামের এক বিএনপি কর্মী শোকে মুহ্যমান হয়ে নিজের হাত কেটে রক্তাক্ত করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কাঁদতে কাঁদতে তিনি বিলাপ করে বলতে থাকেন,
‘আল্লাহ, তুমি আমারে কেনো নিলা না? কেনো আমার মাকে (খালেদা জিয়া) নিয়া গেলা।’

এ সময় তিনি আরও বলেন, ‘আমার মাকে মা ফাতিমার সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদৌসে জায়গা দিও, মাওলা।’
পরে সেখানে উপস্থিত অন্য বিএনপি নেতাকর্মীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে একটি হেলথ ক্যাম্পে নিয়ে যান। সেখানে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাতের কাটা অংশ ব্যান্ডেজ করা হয়।

নেত্রকোণার আরেক বিএনপি কর্মী শফিক জানান, আবুল হারেস নয়ন বিএনপির একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। দলের প্রতিটি কর্মসূচি, মিছিল ও সমাবেশে নিয়মিত অংশ নেন তিনি। বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকাল মেনে নিতে না পেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েই তিনি এমন আচরণ করেন।

এদিকে বেগম জিয়ার জানাজাকে ঘিরে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ এলাকায় সকাল থেকেই লাখো মানুষের ঢল নেমেছে। পুরুষের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক নারীও জানাজায় অংশ নিতে এসেছেন। জানাজা অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের জন্য আশপাশের বিভিন্ন পয়েন্টে বড় আকারের ডিজিটাল স্ক্রিন বসানো হয়েছে।

