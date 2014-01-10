খালেদা জিয়ার মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৪:৩৪ এএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী/ফাইল ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে মেক্সিকোর ফ্লাইট বাতিল করে ঢাকার পথে রওনা হয়েছেন রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী।

মক্কায় অবস্থানরত মুশফিকুল জানান, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তার ওয়াশিংটন হয়ে মেক্সিকো যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরপরই ফ্লাইট পরিবর্তন করে ঢাকার পথে রওনা দেন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে মুশফিকুলের। তিনি তার সহকারী প্রেস সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমানে মেক্সিকোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত আছেন।

রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল বলেন, ‘খালেদা জিয়া একজন শক্তিশালী রাজনৈতিক নেত্রী ছিলেন। তার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। এ মুহূর্তে দেশ এবং পরিবারকে শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকায় ফেরাটা অত্যন্ত জরুরি মনে করছি।’

ঢাকা পৌঁছে মুশফিকুল শোক কার্যক্রমে অংশ নেবেন।

