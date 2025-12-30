খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে যা বললেন নায়ক জায়েদ খান

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে যা বললেন নায়ক জায়েদ খান
বিএনপির চেয়ারপারসন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দেশের রাজনীতির আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ফেসবুক যেন শোক বই। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ শোক জানাচ্ছেন। সাবেক এ প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোক জানাচ্ছেন শোবিজের তারকারাও।
বাংলাদেশ শিল্পী সমিতি সাবেক সাধারণ সম্পাদক নায়ক জায়েদ খান বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ফেসবুক শোক জানিয়েছেন। তিনি বেগম জিয়ার ছবি দিয়ে লিখেছেন, ‘বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ সকাল ৬টায় ফজরের নামাজের পর ইন্তেকাল করেছেন-ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। মহান আল্লাহ তায়ালা তার রূহের মাগফিরাত নসিব করুন। তার জীবনের সব ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মর্যাদা দান করুন।’
আরও পড়ুন
খালেদা জিয়াকে সামনে থেকে দেখার মধুর স্মৃতি জানালেন গায়িকা পুতুল
খালেদা জিয়ার প্রস্থান যুগে যুগে মানুষের হৃদয়ে লেখা থাকবে: অপু বিশ্বাস
খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন জটিলতাসহ নানা রোগে ভুগছিলেন। চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। চিকিৎসা শেষে ৬ মে তিনি দেশে ফেরেন। সে সময় স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতিও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের শারীরিক জটিলতা এবং মানসিক ধকলের কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।
গত ২৩ নভেম্বর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে পুনরায় এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে এক মাসের বেশি সময় চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ ভোরে তিনি চিকিৎসায় সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং চিরবিদায় নেন।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে নেতৃত্ব দেওয়া খালেদা জিয়া ‘দেশনেত্রী’ হিসেবে জনগণের কাছে সমাদৃত ছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তার অটল ভূমিকার কারণে তাকে ‘আপসহীন’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।
তিনবারের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে একটি যুগের অবসান ঘটলো বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।
এমআই/এলআইএ