স্বামীর পাশেই সমাহিত হবেন খালেদা জিয়া

স্বামীর পাশেই সমাহিত হবেন খালেদা জিয়া
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বেশ কিছুদিন ধরে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকার পর মারা গেছেন আজ। তার মৃত্যুতে গোটা দেশে শোকের আবহ বিরাজ করছে। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পাশেই তাকে সমাহিত করা হবে।
এখন পর্যন্ত তার জানাজা ও দাফন নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা না হলেও দলীয় সূত্রে জানা যায়, আগামীকাল মানিক মিয়া এভিনিউতে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।
দলীয় সূত্র বলছে, শেরেবাংলা নগর এলাকায় অবস্থিত জিয়া উদ্যানে স্বামী জিয়াউর রহমানের কবরের পাশেই তাকে সমাহিত করা হবে।
এদিকে, সাড়ে ১২টায় গুলশান চেয়ারপারসন কার্যালয়ে স্থায়ী কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।
