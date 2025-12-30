কেবিনেট বৈঠকে যোগ দিতে ফখরুলের প্রতি প্রধান উপদেষ্টার আহ্বান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৮ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অনুষ্ঠিতব্য কেবিনেট বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, প্রধান উপদেষ্টার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে এরইমধ্যে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার দিকে রওয়ানা দিয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে এভারকেয়ার হাসপাতালে মারা যান বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

