খালেদা জিয়াকে স্মরণ করে যা বললেন মোদী

খালেদা জিয়াকে স্মরণ করে যা বললেন মোদী
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে নরেন্দ্র মোদী বলেছেন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই শোক জানান।
মোদী লিখেন, তার পরিবারের সদস্য এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। সৃষ্টিকর্তা তার পরিবারকে এই ক্ষতি সহ্য করার ধৈর্য্য দান করুন।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
মোদী আরও বলেন, ২০১৫ সালে ঢাকায় তার সঙ্গে আমার উষ্ণ সাক্ষাতের কথা আমি মনে করি। আমরা আশা করি, তার দৃষ্টিভঙ্গি ও উত্তরাধিকার আমাদের পারস্পরিক অংশীদারত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
এমএসএম