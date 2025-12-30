খালেদা জিয়ার প্রস্থান যুগে যুগে মানুষের হৃদয়ে লেখা থাকবে: অপু বিশ্বাস

খালেদা জিয়ার প্রস্থান যুগে যুগে মানুষের হৃদয়ে লেখা থাকবে: অপু বিশ্বাস
আজ ৩০ ডিসেম্বর সকাল ছয়টায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান দেশ। বেগম জিয়াকে হারানোর বেদনা নাড়িয়েছে ঢালিউড অভিনেত্রী অপু বিশ্বাসকেও।
সামাজিক মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন অপু। একটি পুরনো ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী। সেখানে দেখা গেছে, রিকশায় বসে আছেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া।
আরও পড়ুন
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মহাকালের সমাপ্তি হলো : কনকচাঁপা
নায়ক বিদেশে, নতুন বছরের শুরুতে আসছে সিনেমা
ক্যাপশনে অপু লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এই চিরবিদায় যেন মহাকালের সাক্ষী হয়ে রইলো। একজন মহিয়সী নারীর প্রস্থান যেন যুগে যুগে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে লেখা থাকবে। বিনম্র শ্রদ্ধা।’
পোস্টের মন্তব্যের ঘরে অপুর অনুসারীরা প্রকাশ করেছেন শোক। একজন লিখেছেন, ‘ভালো একজন নেত্রী হারালাম।’ অন্য একজনের কথায়, ‘তার স্মৃতি স্থায়ীভাবে বিরাজমান থাকুক।’
অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। ভুগছিলেন শারীরিক বিভিন্ন জটিলতায়। এভার কেয়ার হাসপাতালে ছিলেন চিকিৎসাধীন। সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এ নেত্রী।
এমআই/এলআইএ