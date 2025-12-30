খালেদা জিয়ার মৃত্যু, বুধবার কারখানা বন্ধ রাখার অনুরোধ বিকেএমইএর

খালেদা জিয়ার মৃত্যু, বুধবার কারখানা বন্ধ রাখার অনুরোধ বিকেএমইএর
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আগামীকাল বুধবার নিটওয়্যার খাতের পোশাক কারখানায় ছুটি ঘোষণার অনুরোধ জানিয়েছে এ খাতের সংগঠন বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) মালিকদের উদ্দেশে পাঠানো এক চিঠিতে এ অনুরোধ জানিয়েছে বিকেএমইএ।
এর আগে বিজিএমইএর পক্ষ থেকেও আগামীকাল পোশাক কারখানায় ছুটি ঘোষণার অনুরোধ জানানো হয়।
মালিকদের উদ্দেশে বিকেএমইএর চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মঙ্গলবার ভোর ৬টায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সরকার এ উপলক্ষ্যে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ও এক দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে।
(শিল্প কলকারখানা হিসেবে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১১৮ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ১১০ মোতাবেক বছরের শুরুতে উক্ত বছরের নির্ধারিত ছুটি পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে থাকে)।
সরকার ঘোষিত অন্যান্য কোনো ছুটি শিল্প কলকারখানার জন্য প্রযোজ্য নয়। তারপরেও বাংলাদেশের তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিকেএমইএর সদস্যভুক্ত সব পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানে আগামী ৩১ ডিসেম্বর এক দিনের ছুটি ঘোষণা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।
এদিকে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে পোশাক মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। মঙ্গলবার বিজিএমইএর পাঠানো এক শোকবার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।
বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান এক বিবৃতিতে বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমরা সমগ্র পোশাকশিল্প পরিবার গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। দেশ একজন অভিভাবক ও কালজয়ী দেশপ্রেমিক নেতাকে হারালো। জাতীয় জীবনে এই অপূরণীয় শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়। বিশেষ করে, তৈরি পোশাক শিল্পের বিশ্বব্যাপী প্রসারে তার আন্তরিকতা এবং সময়োপযোগী ও সাহসী সিদ্ধান্তগুলো আমাদের এই শিল্পের অগ্রযাত্রায় চিরকাল মাইলফলক হয়ে থাকবে। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাসে তার অর্থনৈতিক দর্শন ও কর্মময় জীবন অম্লান হয়ে থাকবে।
এছাড়া,খালেদা জিয়ার মৃত্যতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে টেক্সটাইল মিলের মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। সংগঠনটির সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল এক শোক বার্তায় বলেন, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিটিএমএর পরিচালনা পর্ষদ এবং সব সদস্য মিলের পক্ষ থেকে গভীর শোক জানাচ্ছি। আমরা মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। আমিন।
