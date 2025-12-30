খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাসদের গভীর শোক ও সমবেদনা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাসদের গভীর শোক ও সমবেদনা
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, ফাইল ছবি

বিএনপির চেয়ারপারসন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী, প্রবীণ রাজনীতিক বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জাসদ।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক শোকবার্তায় শোকসন্তপ্ত পরিবার, বিএনপির সর্বস্তরের নেতা-কর্মী এবং দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়।

শোকবার্তায় বলা হয়, এরশাদ সামরিক শাসনবিরোধী ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে বেগম খালেদা জিয়া আপসহীন ও দৃঢ় ভূমিকা পালন করেন। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে তার নেতৃত্ব ও অবদান জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করে জাসদ।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

এসএম/এমএমএআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।