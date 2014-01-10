একাধিক মার্কিন সৈন্য আটকের দাবি ইরানের
চলমান যুদ্ধে বেশ কয়েকজন মার্কিন সৈন্যকে আটকের দাবি করেছে ইরান। তবে যুক্তরাষ্ট্র তেহরানের এই দাবিকে ‘মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।
ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান আলী লারিজানি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কয়েকজন মার্কিন সেনা তাদের হাতে বন্দি হয়েছেন।
তিনি লেখেন, ‘আমাকে জানানো হয়েছে, কয়েকজন মার্কিন সৈন্যকে বন্দি করা হয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বলছে তারা যুদ্ধে নিহত হয়েছে। সত্য দীর্ঘদিন লুকিয়ে রাখা যাবে না।’
তবে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী দ্রুতই এই দাবি অস্বীকার করেছে। মার্কিন নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন টিম হকিন্স বলেন, ইরান মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছে।
It has been reported to me that several American soldiers have been taken prisoner. But the Americans claim that they have been killed in action. Despite their futile efforts, the truth is not something they can hide for too long.— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 7, 2026
একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছে মার্কিন সামরিক কমান্ড সেন্টকম। সংস্থাটির এক মুখপাত্র বলেন, মার্কিন সৈন্য আটক করার দাবি ইরানের আরেকটি ‘মিথ্যা প্রচারণা’।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথ হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। মার্কিন প্রশাসন এই সামরিক অভিযানের নাম দিয়েছে অপারেশন এপিক ফিউরি।
যুদ্ধ শুরুর পর এখন পর্যন্ত অন্তত ছয়জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছেন। তারা গত ১ মার্চ কুয়েতের একটি বন্দরে ইরানের ড্রোন হামলায় নিহত হন বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। নিহত সেনাদের মরদেহ ডেলাওয়ারের ডোভার বিমানঘাঁটিতে নেওয়া হয়েছে।
এদিকে ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় প্রায় ১ হাজার ৩৩২ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় মিনাব শহরের একটি স্কুলে হামলায় প্রায় ১৮০ শিশু নিহত হয়েছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
