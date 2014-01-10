রোববার, ১২ এপ্রিল ২০২৬
২৮ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
আন্তর্জাতিক
১২-০৪-২০২৬
০৪:১৭পিএম
ভেস্তে গেল শান্তি আলোচনা, কঠিন পরিস্থিতির মুখে ট্রাম্প?
১২-০৪-২০২৬
০৩:৫১পিএম
ইরান যুদ্ধে সবচেয়ে বড় ‘লুজার’ ট্রাম্প
১২-০৪-২০২৬
০৩:৪১পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমাদের আস্থা নেই: ইরানের স্পিকার
১২-০৪-২০২৬
০৩:৩৯পিএম
হরমুজ প্রণালি ইরানের হাতে, অবশ্যই টোল দিতে হবে: ইরান
১২-০৪-২০২৬
০৩:০৫পিএম
দুই মাসের মধ্যেই তেল পরিশোধন-বিতরণ কেন্দ্র পুনরুদ্ধারের আশা ইরানের
১২-০৪-২০২৬
০২:৫৭পিএম
সৌদি আরবের তেল স্থাপনাগুলোর কার্যক্রম ফের চালু
১২-০৪-২০২৬
০২:৩৫পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দুই বা তিনটি ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ছিল: ইরান
১২-০৪-২০২৬
০২:২৯পিএম
শত্রুর সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান: ইরানে ৫০ জন গ্রেফতার
১২-০৪-২০২৬
০১:৪১পিএম
পাকিস্তান ছাড়লেন ইরানের প্রতিনিধিরাও, কূটনীতি চালু থাকার আশাবাদ
১২-০৪-২০২৬
০১:০৫পিএম
ইসরায়েলি সেনাদের ওপর হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলা
১২-০৪-২০২৬
১২:৫২পিএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তির পথে ‘সবচেয়ে বড় বাধা’ ইসরায়েল
১২-০৪-২০২৬
১১:৩৫এএম
ইরান-যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধবিরতি বজায় রাখার আহ্বান পাকিস্তানের
১২-০৪-২০২৬
১১:০৯এএম
একদিনেই কেন ভেস্তে গেলো যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা?
১২-০৪-২০২৬
১০:১৩এএম
ভেস্তে গেলো যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা, কী করবে পাকিস্তান?
১২-০৪-২০২৬
১০:০৯এএম
ইরানের বিরুদ্ধে অভিযান শেষ হয়নি: নেতানিয়াহু
১২-০৪-২০২৬
০৯:৫৩এএম
ইরানের ‘কোনো তাড়া নেই’, বল এখন যুক্তরাষ্ট্রের কোর্টে
১২-০৪-২০২৬
০৯:৪৩এএম
লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় নিহত দুই হাজার ছাড়িয়েছে
১২-০৪-২০২৬
০৯:১২এএম
সমঝোতা ছাড়াই পাকিস্তান ছাড়লো মার্কিন প্রতিনিধি দল
১২-০৪-২০২৬
০৮:৪৯এএম
দ্বিতীয় দিনে গড়াচ্ছে শান্তি আলোচনা, দাবি ইরানের
১২-০৪-২০২৬
০৮:১৫এএম
দুঃসংবাদ! ইরানের সঙ্গে সমঝোতা হয়নি: ভ্যান্স
১২-০৪-২০২৬
০৪:৫৩এএম
যা-ই ঘটুক, জয় আমাদেরই হবে: ইরান ইস্যুতে ট্রাম্প
১২-০৪-২০২৬
০২:৫৪এএম
দুই মার্কিন জাহাজ হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করার দাবি, ইরানের অস্বীকার
১১-০৪-২০২৬
১১:৫৩পিএম
ইরানের সম্পদ ছাড় দিতে রাজি যুক্তরাষ্ট্র: আল-জাজিরা
১১-০৪-২০২৬
১০:০০পিএম
পাকিস্তানে মুখোমুখি যুক্তরাষ্ট্র-ইরান: যা হলো সারাদিন
১১-০৪-২০২৬
০৮:৫৬পিএম
পাকিস্তানের উপস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান প্রথমদিনের আলোচনা শেষ
১১-০৪-২০২৬
০৮:২৭পিএম
সন্ত্রাসের স্মৃতি পেরিয়ে পাকিস্তানের সেরেনা হোটেলে ঐতিহাসিক আয়োজন
১১-০৪-২০২৬
০৮:০৬পিএম
আলোচনা শুরু হতেই ট্রাম্পের মন্তব্য, ইরান ‘ভয়াবহভাবে হারছে’
১১-০৪-২০২৬
০৭:৪৮পিএম
‘প্রথমবার’ মুখোমুখি বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের প্রতিনিধিরা
১১-০৪-২০২৬
০৭:৩৬পিএম
হরমুজ প্রণালিতে মাইন অপসারণ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র
১১-০৪-২০২৬
০৭:১৩পিএম
ইরানের প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দেওয়া কে এই বাগের গালিবাফ?
১১-০৪-২০২৬
০৭:০৪পিএম
যেসব শর্তে জটিল হয়ে উঠছে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা
১১-০৪-২০২৬
০৬:৪৬পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের তেলকে ‘বিশ্বের সেরা ও সবচেয়ে মধুর’ বললেন ট্রাম্প
১১-০৪-২০২৬
০৬:৩৯পিএম
লেবাননে ইসরায়েলের হামলা চলছেই, ঝুঁকিতে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনা
১১-০৪-২০২৬
০৬:২২পিএম
প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় সৌদি আরবে পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান মোতায়েন
১১-০৪-২০২৬
০৬:০৮পিএম
ভ্যান্স-আরাগচির সামনে আসিম মুনিরের ভিন্ন পোশাক কী বার্তা দেয়?
১১-০৪-২০২৬
০৫:৩০পিএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনার আগে গাজায় ইসরায়েলি তাণ্ডব, নিহত ৭
১১-০৪-২০২৬
০৪:৩১পিএম
ট্রাম্পের ‘বলির পাঁঠা’ হচ্ছেন জেডি ভ্যান্স?
১১-০৪-২০২৬
০৩:৫৯পিএম
ইরানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে শাহবাজ শরীফের বৈঠক
১১-০৪-২০২৬
০৩:২৪পিএম
পাকিস্তানের জন্য শান্তি আলোচনা আয়োজনের গুরুত্ব কতটা?
১১-০৪-২০২৬
০৩:০৭পিএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনায় কার শর্ত কী, কীসে রাজি?
১১-০৪-২০২৬
০২:৪২পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আমাদের আস্থা নেই: ইরানের স্পিকার
১১-০৪-২০২৬
০১:২০পিএম
ইসলামাবাদে পৌঁছেছেন জেডি ভ্যান্স
১১-০৪-২০২৬
১২:১৮পিএম
শান্তি আলোচনা, ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের প্রতিনিধিদল
১১-০৪-২০২৬
০৯:৪৩এএম
ইরান সহায়তা করুক বা না করুক হরমুজ প্রণালি শিগগির খুলবে: ট্রাম্প
১০-০৪-২০২৬
১০:০১পিএম
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১০ এপ্রিল ২০২৬
১০-০৪-২০২৬
০৯:২২পিএম
আলোচনায় ইরানে আটক মার্কিনিদের মুক্তি চাইতে পারে যুক্তরাষ্ট্র
১০-০৪-২০২৬
০৮:৫৩পিএম
ইসলামাবাদ বৈঠকে কি শেষ হবে যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের ৪৮ বছরের বৈরিতা?
১০-০৪-২০২৬
০৮:০৬পিএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা: পাকিস্তানের রাজধানী কার্যত ‘লকডাউন’
১০-০৪-২০২৬
০৭:৪৩পিএম
ইরান ‘সৎভাবে’ এগোলে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতার হাত বাড়াবে: জেডি ভ্যান্স
১০-০৪-২০২৬
০৭:৩৪পিএম
যুদ্ধে ইরানের ১ লাখ ২৫ হাজারের বেশি বেসামরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত
১০-০৪-২০২৬
০৬:৪৪পিএম
ইরানের হামলায় ‘অকেজো’ যুক্তরাষ্ট্রের বহু উপসাগরীয় ঘাঁটি
১০-০৪-২০২৬
০৬:৩৭পিএম
যুদ্ধের সময় কমান্ড সেন্টারে কুকুরের সঙ্গে থেকেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত
১০-০৪-২০২৬
০৫:৫৬পিএম
লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় হতাহতের ঘটনায় ভারতের উদ্বেগ
১০-০৪-২০২৬
০৫:৪৫পিএম
যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেই কেবল ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা: লেবানন
১০-০৪-২০২৬
০৪:২৯পিএম
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নতুন করে পর্যালোচনা করবে আমিরাত
১০-০৪-২০২৬
০৪:০৬পিএম
পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংলাপ: আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে যেসব বিষয়
১০-০৪-২০২৬
০৩:১২পিএম
উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরানি ড্রোন ভূপাতিত করতে সহায়তার দাবি জেলেনস্কির
১০-০৪-২০২৬
০২:৩৬পিএম
যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও জ্বালানির দাম স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে
০৯-০৪-২০২৬
০৯:৪৯পিএম
ন্যাটোর কাছে ‘সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি’ চাচ্ছেন ট্রাম্প
০৯-০৪-২০২৬
০৯:০০পিএম
জ্বালানি সংকটে বহরে গাড়ির সংখ্যা কমাচ্ছেন তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট
০৯-০৪-২০২৬
০৮:১৬পিএম
পাকিস্তানে শান্তি আলোচনা: যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান থেকে কারা যোগ দিচ্ছেন?
০৯-০৪-২০২৬
০৭:২১পিএম
যুদ্ধবিরতির মধ্যে কয়েকটি জাহাজ হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে
০৯-০৪-২০২৬
০৬:২৩পিএম
দুর্নীতি মামলায় ফের শুরু হচ্ছে নেতানিয়াহুর বিচার কার্যক্রম
০৯-০৪-২০২৬
০৫:৩৮পিএম
খামেনি হত্যার ৪০ দিন: ইরানজুড়ে সমাবেশ
০৯-০৪-২০২৬
০৪:৪৯পিএম
ট্রাম্পের বিজয় দাবি ও বাস্তবতা
০৯-০৪-২০২৬
০৩:৩৬পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতার আহ্বান চীনের
০৯-০৪-২০২৬
০২:৫৫পিএম
‘চাটুকারিতা’ দিয়েই যুক্তরাষ্ট্র-ইরানকে বশ করেছে পাকিস্তান?
০৯-০৪-২০২৬
০২:৫১পিএম
উত্তেজনার মধ্যে সৌদি ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ফোনালাপ
০৯-০৪-২০২৬
০২:৩২পিএম
লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড়
০৯-০৪-২০২৬
০১:০৬পিএম
যুদ্ধবিরতিতে লেবাননকেও রাখতে হবে, দাবি যুক্তরাজ্য-ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়ার
০৯-০৪-২০২৬
১২:২৯পিএম
চুক্তি না হলে ইরানে ‘আরও বড়’ হামলার হুমকি ট্রাম্পের
০৯-০৪-২০২৬
১১:২০এএম
সংঘাত থামলেও বৈশ্বিক তেলের সংকট সহসাই কাটছে না
০৯-০৪-২০২৬
১০:১৫এএম
হরমুজ-লেবানন নিয়ে ‘উল্টো সুর’ যুক্তরাষ্ট্রের, ঝুঁকিতে যুদ্ধবিরতি
০৯-০৪-২০২৬
০৯:৪৪এএম
৪০ দিন পর খুললো আল-আকসা মসজিদ, মুসল্লিদের ঢল
০৯-০৪-২০২৬
০৮:৫৮এএম
লেবাননে ইসরায়েলি হামলার পর হরমুজ প্রণালি ফের বন্ধ করলো ইরান
০৯-০৪-২০২৬
০৮:১৯এএম
ইসরায়েলের হামলায় ধ্বংসস্তূপ লেবানন, নিহত ২৫৪
০৮-০৪-২০২৬
০৯:১২পিএম
চুক্তি ভেস্তে গেলে ফের হামলা, ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের হুঁশিয়ারি
০৮-০৪-২০২৬
০৮:৫৪পিএম
লেবাননে ইসরায়েলি হামলা চললে যুদ্ধবিরতি থেকে সরে আসবে ইরান
০৮-০৪-২০২৬
০৮:৪৬পিএম
লেবাননে ইসরায়েলের তাণ্ডবে ভেস্তে যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা
০৮-০৪-২০২৬
০৮:৩৪পিএম
লেবাননে ১০ মিনিটে ১০০ বিমান হামলা ইসরায়েলের, কয়েকশ হতাহত
০৮-০৪-২০২৬
০৮:১৯পিএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধবিরতিতে পাকিস্তান নয়, আসল খেলোয়াড় অন্য কেউ
০৮-০৪-২০২৬
০৭:৩৯পিএম
পাকিস্তান যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের যুদ্ধ থামালো
০৮-০৪-২০২৬
০৬:৫৭পিএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের দম্ভ গুঁড়িয়ে যেভাবে ‘পরাশক্তি’ হয়ে উঠলো ইরান
০৮-০৪-২০২৬
০৬:১৩পিএম
২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ‘যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন’, ইরানের তেল শোধনাগারে ফের ‘হামলা’
০৮-০৪-২০২৬
০৪:২৪পিএম
ইরান: বিশ্বের বুকে নতুন পরাশক্তির উত্থান?
০৮-০৪-২০২৬
০৪:০৩পিএম
শুক্রবার ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসবে ইরান
০৮-০৪-২০২৬
০৩:০৯পিএম
যুদ্ধবিরতির পর ইরাকের আকাশপথ ফের চালু
০৮-০৪-২০২৬
০৩:০৬পিএম
হরমুজ প্রণালিতেই ডুবতে পারে মার্কিন ডলারের ‘দাদাগিরি’
০৮-০৪-২০২৬
০২:৫৪পিএম
যে পাঁচ সমুদ্রপথের ওপর নির্ভরশীল বিশ্বের বাণিজ্য
০৮-০৪-২০২৬
০২:০১পিএম
যুদ্ধবিরতি নিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রতিক্রিয়া, দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রত্যাশা
০৮-০৪-২০২৬
০১:০৪পিএম
যুদ্ধবিরতি নিয়ে এখন পর্যন্ত যা জানালো যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরান
০৮-০৪-২০২৬
১২:৩৭পিএম
‘ইসরায়েলের ইতিহাসে এমন কূটনৈতিক বিপর্যয় আর ঘটেনি’
০৮-০৪-২০২৬
১২:২৫পিএম
ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য নীতি ‘বিপর্যয়কর’: ওবামার সাবেক উপদেষ্টা
০৮-০৪-২০২৬
১১:২২এএম
বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়ে ৩ সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ
০৮-০৪-২০২৬
১১:০১এএম
যুদ্ধবিরতির কিছুক্ষণ আগেই ইরাকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, শিশুসহ নিহত ৭
০৮-০৪-২০২৬
১০:৩৪এএম
দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানালো জাতিসংঘ
০৮-০৪-২০২৬
০৯:৫৭এএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধবিরতিতে বাগদাদে উল্লাস
০৮-০৪-২০২৬
০৯:৫৫এএম
ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির ১০ দফা প্রস্তাবে যা আছে
০৮-০৪-২০২৬
০৯:২৫এএম
ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন নেতানিয়াহু, তবে...
০৮-০৪-২০২৬
০৯:১৮এএম
যুক্তরাষ্ট্রকে ১০ দফা প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে: ইরান
০৮-০৪-২০২৬
০৯:০৩এএম
হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে ফি নেবে ইরান ও ওমান
০৮-০৪-২০২৬
০৮:৫৪এএম
ইরানের সঙ্গে চুক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিজয় বললেন ট্রাম্প
০৮-০৪-২০২৬
০৮:৩৯এএম
যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় বিশ্ববাজারে কমেছে তেলের দাম
০৮-০৪-২০২৬
০৮:৩২এএম
যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে লেবাননও অন্তর্ভুক্ত: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী
০৮-০৪-২০২৬
০৮:২৭এএম
সব সামরিক ইউনিটকে হামলা বন্ধের নির্দেশ ইরানের সর্বোচ্চ নেতার
০৭-০৪-২০২৬
০৯:৪২পিএম
বাহরাইনে মার্কিন নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে থাকার নির্দেশ
০৭-০৪-২০২৬
০৮:৫৫পিএম
ইরানে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের পরিকল্পনা অস্বীকার করলো হোয়াইট হাউজ
০৭-০৪-২০২৬
০৮:৪৫পিএম
ইরানে রেলপথ ও সেতুতে হামলার দাবি নেতানিয়াহুর
০৭-০৪-২০২৬
০৭:৩২পিএম
কূটনৈতিক সমাধানের সুযোগ দ্রুত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে: কাতারের সতর্কতা
০৭-০৪-২০২৬
০৬:২৬পিএম
প্রতিশোধ আঞ্চলিক সীমানার বাইরেও বিস্তৃত হবে
০৭-০৪-২০২৬
০৫:৪৫পিএম
সৌদি আরব ও বাহরাইনকে সংযুক্তকারী সেতু পুনরায় চালু
০৭-০৪-২০২৬
০৫:১০পিএম
ইস্তাম্বুলে ইসরায়েলি কনস্যুলেটের বাইরে গোলাগুলি, নিহত ২
০৭-০৪-২০২৬
০৩:৫৩পিএম
দেশের জন্য জীবন দিতে ১ কোটি ৪০ লাখ ইরানি নিবন্ধন করেছেন
০৭-০৪-২০২৬
০৩:৪৮পিএম
একদিনে ইরানের ১৭ বেসামরিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা
০৭-০৪-২০২৬
০২:০৬পিএম
ছোট্ট শিশুর আবদারে ইসরায়েলে ‘গোলাপি ক্ষেপণাস্ত্র’ ছুড়লো ইরান
০৭-০৪-২০২৬
০১:১৬পিএম
‘উন্মাদ’ ট্রাম্পকে ক্ষমতাচ্যুত করার দাবি মার্কিন আইনপ্রণেতাদের
০৭-০৪-২০২৬
১২:৪৫পিএম
ইরানের গোটা রেল নেটওয়ার্কে হামলার হুমকি ইসরায়েলের
০৭-০৪-২০২৬
১১:২৫এএম
পারমাণবিক বোমার চেয়েও কার্যকর অস্ত্র পেয়ে গেছে ইরান!
০৭-০৪-২০২৬
০৯:৫৮এএম
‘সুযোগ থাকলে ইরানের তেল দখল করতাম, কিন্তু জনগণ চায় আমরা দেশে ফিরি’
০৭-০৪-২০২৬
০৯:০২এএম
‘যুদ্ধে আমরা জিতেছি, আমরাই হরমুজে টোল বসাবো’
০৭-০৪-২০২৬
০৮:৩৭এএম
ট্রাম্পের আল্টিমেটামে ফের বাড়লো তেলের দাম
০৬-০৪-২০২৬
০৯:০০পিএম
ট্রাম্পের হুমকির পর ইরানের বৃহত্তম তেল-গ্যাস স্থাপনায় ইসরায়েলের হামলা
০৬-০৪-২০২৬
০৫:০৫পিএম
মে মাসেই ১৫০ ডলার ছাড়াতে পারে তেলের দাম, বিশ্বজুড়ে মন্দার শঙ্কা
০৬-০৪-২০২৬
০৪:০৫পিএম
ইরান যুদ্ধ বন্ধে পাকিস্তানের শান্তি প্রস্তাবে কী আছে?
০৬-০৪-২০২৬
০৩:৫৫পিএম
ইসরায়েলি বাহিনী এবং বসতির ওপর আরও হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ
০৬-০৪-২০২৬
০৩:৪৪পিএম
শান্তি প্রস্তাব নিয়ে ‘রাতভর’ যোগাযোগ পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের
০৬-০৪-২০২৬
০২:৫২পিএম
‘সাময়িক যুদ্ধবিরতি’র বিনিময়ে হরমুজ প্রণালি খুলবে না ইরান
০৬-০৪-২০২৬
০২:৩৮পিএম
মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় আইআরজিসির গোয়েন্দা প্রধান নিহত
০৬-০৪-২০২৬
১২:০৩পিএম
বিশ্ববিদ্যালয়সহ তেহরানের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক হামলা
০৬-০৪-২০২৬
১০:৫০এএম
তেলের দাম বাড়ছেই
০৬-০৪-২০২৬
০৮:৫৭এএম
মঙ্গলবারের মধ্যে হরমুজ প্রণালি খোলার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন ট্রাম্প
০৬-০৪-২০২৬
০২:৫৭এএম
ট্রাম্পের হুমকিকে ‘যুদ্ধাপরাধে উসকানি’ হিসেবে দেখছে ইরান
০৫-০৪-২০২৬
০৯:৪৩পিএম
ইসরায়েলে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান
০৫-০৪-২০২৬
০৯:১৫পিএম
বৈরুতে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৪
০৫-০৪-২০২৬
০৮:০১পিএম
মঙ্গলবার ইরানের সবকিছু গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে: ট্রাম্প
০৫-০৪-২০২৬
০৫:০৮পিএম
ড্রোন হামলায় কুয়েতের একাধিক তেল স্থাপনায় আগুন
০৫-০৪-২০২৬
০৪:৪৮পিএম
মার্কিন সেনা উদ্ধারে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান ব্যর্থ, দাবি ইরানের
০৫-০৪-২০২৬
০৩:১৪পিএম
ইসরায়েলের বিমানবন্দরে ক্লাস্টার বোমা হামলা করেছে হুথি
০৫-০৪-২০২৬
০১:৪৯পিএম
ইরানের ওষুধ-টিকার ওপর যেভাবে আগ্রাসন চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল
০৫-০৪-২০২৬
০১:৩৩পিএম
ইরানের হাতে পড়া ঠেকাতে নিজেদের ২ প্লেন ধ্বংস করেছে যুক্তরাষ্ট্র
০৫-০৪-২০২৬
১২:০৫পিএম
যেভাবে উদ্ধার হলেন ইরানে ভূপাতিত মার্কিন যুদ্ধবিমানের দ্বিতীয় পাইলট
০৫-০৪-২০২৬
১১:৩৫এএম
পাইলট উদ্ধার অভিযানে যাওয়া মার্কিন উড়োজাহাজ ভূপাতিত
০৫-০৪-২০২৬
১১:১৪এএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে বেশ কয়েকজন আহত
০৫-০৪-২০২৬
১১:১৩এএম
ট্রাম্পকে হাসপাতালে ভর্তির গুঞ্জন
০৫-০৪-২০২৬
১০:২৮এএম
ইরান থেকে দ্বিতীয় পাইলটকেও জীবিত উদ্ধার, ট্রাম্পের বিজয়োল্লাস
০৫-০৪-২০২৬
১০:০০এএম
হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করতে পারবে ইরাকি জাহাজ: ইরান
০৫-০৪-২০২৬
০৯:৪৬এএম
ইরান থেকে এখনো বের হতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ধারকারী দল
০৫-০৪-২০২৬
০৯:২৬এএম
দ্বিতীয় পাইলটকে খুঁজে পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, চলছে তীব্র লড়াই
০৫-০৪-২০২৬
০৯:২১এএম
ইরান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপ বন্ধুত্বে ফাটল, ন্যাটোয় ভাঙনের সুর
০৫-০৪-২০২৬
০৮:১৮এএম
ট্রাম্পের আল্টিমেটামে পাত্তা দিচ্ছে না ইরান, কুয়েত-ইসরায়েলে হামলা
০৪-০৪-২০২৬
০৯:৫৫পিএম
ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার তীব্র নিন্দা রাশিয়ার
০৪-০৪-২০২৬
০৯:২৪পিএম
ইরানকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চুক্তি করতে ট্রাম্পের ফের হুঁশিয়ারি
০৪-০৪-২০২৬
০৮:২৯পিএম
মার্কিন পাইলট ইরানের হাতে বন্দি হলে কী হবে যুদ্ধে?
০৪-০৪-২০২৬
০৭:৫৩পিএম
তেজস্ক্রিয় বিকিরণ উপসাগরীয় দেশগুলোতে প্রাণের অস্তিত্ব শেষ করে দেবে
০৪-০৪-২০২৬
০৭:৩৪পিএম
ইরানি তেল নিয়ে ভারতগামী ট্যাংকার হঠাৎ কেন চীনের পথে?
০৪-০৪-২০২৬
০৬:৩৩পিএম
ইরানে স্থল অভিযানের বিপক্ষে বেশিরভাগ মার্কিনি, যুদ্ধ নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ
০৪-০৪-২০২৬
০৬:১৩পিএম
শিগগির হরমুজ প্রণালি চালু করবে না ইরান: মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদন
০৪-০৪-২০২৬
০৫:১২পিএম
ইরান যুদ্ধে ৩৬৫ মার্কিন সেনা আহত: পেন্টাগন
০৪-০৪-২০২৬
০৪:১৩পিএম
মার্কিন পাইলট নিখোঁজ: ট্রাম্পের জন্য নতুন ঝুঁকি
০৪-০৪-২০২৬
০৪:১৩পিএম
বৈশ্বিক তেলের সংকট যেভাবে পরিণত হচ্ছে সবকিছুর সংকটে
০৪-০৪-২০২৬
০৩:০৫পিএম
৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি চায় যুক্তরাষ্ট্র
০৪-০৪-২০২৬
০৩:০৪পিএম
ইরান যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৭ যুদ্ধবিমান হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র
০৪-০৪-২০২৬
০২:৪১পিএম
নতুন প্রযুক্তিতে মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিতের দাবি ইরানের
০৪-০৪-২০২৬
১০:১২এএম
ইরান যুদ্ধে মধ্যস্থতা করতে চেয়ে সক্রিয় পাকিস্তান, ভারত কোণঠাসা হচ্ছে?
০৩-০৪-২০২৬
০৭:৫১পিএম
যুক্তরাষ্ট্রে ফের বাড়লো গ্যাসের দাম
০৩-০৪-২০২৬
০৬:৫৭পিএম
যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবার হরমুজ প্রণালি পাড়ি দিলো জাপানি জাহাজ
০৩-০৪-২০২৬
০৩:০৮পিএম
ইরানের অবকাঠামোতে আরও হামলার হুমকি ট্রাম্পের
০৩-০৪-২০২৬
০১:০৫পিএম
ইরান যুদ্ধের প্রভাবে কনডম সংকটে ভারত
০৩-০৪-২০২৬
১১:৪৮এএম
স্থল অভিযান হলে ‘শত্রুসেনাদের’ কেউ যেন জীবিত না ফেরে: ইরানি সেনাপ্রধান
০৩-০৪-২০২৬
১০:৫৯এএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি এখনো অটুট রয়েছে: মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য
০৩-০৪-২০২৬
১০:১৬এএম
ইরানকে নতুন হুমকি ট্রাম্পের, লক্ষ্য এখন সেতু-বিদ্যুৎকেন্দ্র
০৩-০৪-২০২৬
০৯:৩৭এএম
সেনাপ্রধানের পর যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল বরখাস্ত
০৩-০৪-২০২৬
০৮:৫৯এএম
দুবাইয়ে ওরাকলের ডেটা সেন্টারে হামলার দাবি আইআরজিসি’র
০৩-০৪-২০২৬
০৮:৩৬এএম
ইসরায়েলে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লো ইরান
০২-০৪-২০২৬
০৮:৪১পিএম
হরমুজ প্রণালি খুলতে জোট বাঁধছে ৪০ দেশ, নেই যুক্তরাষ্ট্র
০২-০৪-২০২৬
০৭:৫৩পিএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সঙ্গে ‘সম্পর্কহীন’ জাহাজের জন্য হরমুজ খোলা
০২-০৪-২০২৬
০৭:১২পিএম
ট্রাম্পের ওপর ক্ষুব্ধ সৌদি আরব, যুদ্ধনীতি-অপমানে বন্ধুত্বে ফাটল
০২-০৪-২০২৬
০৫:৩৪পিএম
যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে, আঘাত হাজার মাইল দূরে দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিতে
০২-০৪-২০২৬
০৪:৪৫পিএম
বিশ্ববাজারে হঠাৎ সোনার দামে বড় পতন
০২-০৪-২০২৬
০৪:২৫পিএম
বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট, দেশে দেশে নানা পদক্ষেপ
০২-০৪-২০২৬
০৩:৩৫পিএম
ট্রাম্প কি চাইলেই ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে আনতে পারবেন?
০২-০৪-২০২৬
০৩:২০পিএম
ট্রাম্পের ভাষণের পর বিশ্ববাজারে ফের বাড়লো তেলের দাম, শেয়ারবাজারে ধস
০২-০৪-২০২৬
০১:৩৫পিএম
জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় হোম-অফিস চালু করছে মালয়েশিয়া
০২-০৪-২০২৬
১২:০২পিএম
ট্রাম্পের জাতির উদ্দেশে ভাষণ শেষ হতেই ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লো ইরান
০২-০৪-২০২৬
১১:১২এএম
ইরান যুদ্ধের সব লক্ষ্য ‘প্রায় অর্জিত’: ট্রাম্প
০২-০৪-২০২৬
১০:২২এএম
বাহরাইনে অ্যামাজনের ডেটা সেন্টারে ইরানের ড্রোন হামলা
০২-০৪-২০২৬
০৯:১১এএম
যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের উদ্দেশে ইরানি প্রেসিডেন্টের খোলা চিঠি
০২-০৪-২০২৬
০৮:৩৯এএম
ইরানে ‘আরও কঠোর’ হামলার হুমকিসহ যা বললেন ট্রাম্প
০১-০৪-২০২৬
০৯:২৪পিএম
ইরান যুদ্ধের কারণে জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়া প্রথম দেশ হতে পারে বাংলাদেশ
০১-০৪-২০২৬
০৮:৪০পিএম
এটাই ‘শেষ যুদ্ধ’ নয়: ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
০১-০৪-২০২৬
০৭:৫৪পিএম
ইরানের প্রেসিডেন্ট যুদ্ধবিরতি চাইছেন: ট্রাম্প
০১-০৪-২০২৬
০৬:৩৯পিএম
ন্যাটো থেকে বেরিয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প
০১-০৪-২০২৬
০৩:৫২পিএম
হরমুজ খুললেই কাটবে না সংকট, রেশ থাকবে বহুদিন
০১-০৪-২০২৬
০১:৪৭পিএম
তেল-গ্যাস সংকটে আবারও কয়লায় ঝুঁকছে বিশ্ব
০১-০৪-২০২৬
১২:০৪পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধুনিক যুদ্ধবিমান এফ-৩৫ বিধ্বস্ত
০১-০৪-২০২৬
১১:০১এএম
যুক্তরাষ্ট্রে কি আবারও ফিরছে বাধ্যতামূলক সেনা নিয়োগ?
০১-০৪-২০২৬
০৯:৫৩এএম
মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে চীন-পাকিস্তানের ৫ প্রস্তাব
০১-০৪-২০২৬
০৯:১৫এএম
কুয়েত বিমানবন্দরে ড্রোন হামলা, জ্বালানি ট্যাংকে ভয়াবহ আগুন
০১-০৪-২০২৬
০৮:২২এএম
ইরান যুদ্ধ ‘শেষের পথে’, তেহরানের সঙ্গে বৈঠকের আভাস রুবিওর
০১-০৪-২০২৬
০৪:২৯এএম
ইরানে সামরিক অভিযান ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে: ট্রাম্প
০১-০৪-২০২৬
০২:৩৭এএম
সৌদি আরবে অবস্থানরত নিজেদের নাগরিকদের ঘরে থাকতে বললো যুক্তরাষ্ট্র
৩১-০৩-২০২৬
০৮:১৮পিএম
মিত্রদের ‘সাহস করে’ হরমুজে গিয়ে তেল ‘ছিনিয়ে নিতে’ বললেন ট্রাম্প
৩১-০৩-২০২৬
০৭:৪২পিএম
ইরান যুদ্ধে আমিরাতের শেয়ারবাজারে ধস, উধাও ১২ হাজার কোটি ডলার
৩১-০৩-২০২৬
০৫:২৫পিএম
ইরান যুদ্ধ থামাতে একজোট ৪ মুসলিম দেশ, পাকিস্তানে বৈঠক
৩১-০৩-২০২৬
০৪:৫১পিএম
ইরানে ক্যানসারের ওষুধ কারখানায় ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের হামলা
৩১-০৩-২০২৬
০৪:২৮পিএম
ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হওয়া বিপুল অর্থ দিয়ে কী কী করা যেতো?
৩১-০৩-২০২৬
০৩:৪৯পিএম
ইরান যুদ্ধের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানি তেলের দাম বাড়লো ৩৬ শতাংশ
৩১-০৩-২০২৬
০৩:৩৭পিএম
হরমুজ প্রণালি খুলতে না পারলেও যুদ্ধ থামাতে রাজি ট্রাম্প
৩১-০৩-২০২৬
০২:৫৬পিএম
ইরানের গোলাবারুদের গুদামে ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা ফেললো যুক্তরাষ্ট্র
৩১-০৩-২০২৬
০১:২৩পিএম
যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে ইরানের খারগ দ্বীপ দখল করতে পারে?
৩১-০৩-২০২৬
১২:৫৬পিএম
লেবাননে হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ে ইসরায়েলের ৪ সেনা নিহত
৩১-০৩-২০২৬
১২:৪৮পিএম
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাবে কমছে রপ্তানি আদেশ, বাড়ছে ব্যয়
৩১-০৩-২০২৬
১১:৪২এএম
ইসরায়েলি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলা
৩১-০৩-২০২৬
১১:১৯এএম
‘যুদ্ধের এক মাসে তেল-গ্যাসে ১০ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি ক্ষতি হয়েছে’
৩১-০৩-২০২৬
০৮:৪৯এএম
দুবাই বন্দরে কুয়েতি তেল ট্যাংকারে ইরানের হামলা
৩১-০৩-২০২৬
০৮:১৫এএম
হরমুজ প্রণালিতে টোল আরোপ পরিকল্পনায় অনুমোদন দিলো ইরান
৩০-০৩-২০২৬
০৯:৪২পিএম
যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ন্যাটোর অস্তিত্ব নেই: মার্কো রুবিও
৩০-০৩-২০২৬
০৯:১৩পিএম
তুরস্কের আকাশসীমা থেকে ফের ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত
৩০-০৩-২০২৬
০৮:৩৩পিএম
ইরানে পারমাণবিক হামলার শঙ্কায় জাতিসংঘের প্রস্তুতি, কূটনীতিকের পদত্যাগ
৩০-০৩-২০২৬
০৮:১১পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবকে অবাস্তব ও অযৌক্তিক বলছে ইরান
৩০-০৩-২০২৬
০৭:০৬পিএম
ইরান যুদ্ধে সেনা পাঠাবে না যুক্তরাজ্য: স্টারমার
৩০-০৩-২০২৬
০৬:২৪পিএম
যুদ্ধ থামাতে দয়া করে সাহায্য করুন, ট্রাম্পের প্রতি সিসি
৩০-০৩-২০২৬
০৬:১৩পিএম
ইরান যুদ্ধে পাকিস্তানের মধ্যস্থতার চেষ্টা সফল হবে কি?
৩০-০৩-২০২৬
০৫:৫৮পিএম
হরমুজ না খুললে ইরানের জ্বালানি অবকাঠামো ধ্বংসের হুমকি ট্রাম্পের
৩০-০৩-২০২৬
০৪:৫৩পিএম
ইরান যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেবে হুথিদের অংশগ্রহণ?
৩০-০৩-২০২৬
০৪:৪৭পিএম
ইরান যুদ্ধের প্রভাব, যুক্তরাজ্যে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ার সতর্কতা
৩০-০৩-২০২৬
০৪:৪৩পিএম
লেবাননে ইসরায়েলি হামলার মধ্যে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী নিহত
৩০-০৩-২০২৬
০৪:১৩পিএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলের তেল শোধনাগারে আগুন
৩০-০৩-২০২৬
০৪:০৪পিএম
ইয়েমেন থেকে ফের ইসরায়েলে হামলা
৩০-০৩-২০২৬
০৩:৪৪পিএম
আইআরজিসি নৌ কমান্ডারের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করলো ইরান
৩০-০৩-২০২৬
০৩:৩৯পিএম
যুক্তরাষ্ট্র ইরানে স্থল অভিযান চালালে ফলাফল কী হবে, ঝুঁকি কতটা?
৩০-০৩-২০২৬
১০:৩০এএম
ট্রাম্প কেন খারগ দ্বীপ দখল করতে চান?
৩০-০৩-২০২৬
০৯:৪৭এএম
ইরানের তেল এবং খারগ দ্বীপ দখল করতে চান ট্রাম্প
৩০-০৩-২০২৬
০৯:২৬এএম
বিশ্ববাজারে ফের বাড়ল তেলের দাম, এশিয়ায় শেয়ারবাজারে দরপতন
২৯-০৩-২০২৬
০৯:৫৬পিএম
জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার দাবি ইরানের
২৯-০৩-২০২৬
০৯:০৩পিএম
ইসরায়েলের রাসায়নিক কারখানায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, সতর্কতা জারি
২৯-০৩-২০২৬
০৬:২৭পিএম
নিরাপদে হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে ভারতের ২ এলপিজি ট্যাঙ্কার
২৯-০৩-২০২৬
০৫:৪৪পিএম
ইরানে স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে পেন্টাগন?
২৯-০৩-২০২৬
০৪:৫৫পিএম
ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র
২৯-০৩-২০২৬
০৪:৩৪পিএম
ইরানের জন্য মার্কিন ঘাঁটিতে নজরদারি চালিয়েছে রাশিয়া: জেলেনস্কি
২৯-০৩-২০২৬
০২:৩৮পিএম
প্রতিশোধ নিতে বাহরাইন ও আমিরাতের অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় ইরানের হামলা
২৯-০৩-২০২৬
০১:২১পিএম
ইরান যুদ্ধ বন্ধে ইসলামাবাদে বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাক্ষাৎ
২৯-০৩-২০২৬
১২:৪২পিএম
ইরান যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, তেল আবিব-হাইফায় গ্রেফতার ২১
২৯-০৩-২০২৬
১১:৪৮এএম
ওয়েলকাম টু হেল: ইরানে পা রাখা মার্কিন সেনারা ফিরে যাবে ‘কফিনে’
২৯-০৩-২০২৬
১১:০৭এএম
মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছেছেন ৩৫০০ মার্কিন সেনা
২৯-০৩-২০২৬
১০:২১এএম
জ্বালানি তেলের বাড়তি দাম যেভাবে মোকাবিলা করছে বিভিন্ন দেশ
২৯-০৩-২০২৬
০৮:৫৮এএম
মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল-মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার হুমকি ইরানের
২৯-০৩-২০২৬
০৮:৪৪এএম
ইরানের পানি সরবরাহ কেন্দ্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা
২৮-০৩-২০২৬
০৮:৫৭পিএম
কাতারের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করলো ইউক্রেন
২৮-০৩-২০২৬
০৭:২৫পিএম
ইরান যুদ্ধের এক মাস: যে সব চ্যালেঞ্জের মুখে ট্রাম্প
২৮-০৩-২০২৬
০৬:০৪পিএম
দুবাইয়ে মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলার দাবি ইরানের
২৮-০৩-২০২৬
০৫:৩৯পিএম
ইরানের প্রেসিডেন্টকে ব্রিফ করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী
২৮-০৩-২০২৬
০৫:০১পিএম
ড্রোন হামলায় কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রাডার ক্ষতিগ্রস্ত
২৮-০৩-২০২৬
০৪:৪৫পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাব পড়তে পারে এমআরআই স্ক্যানে
২৮-০৩-২০২৬
০৩:৩৯পিএম
ওমান উপকূলে মার্কিন জাহাজে হামলার দাবি ইরানের
২৮-০৩-২০২৬
০৩:২৬পিএম
হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল নিয়ে ইরানের সঙ্গে থাইল্যান্ডের চুক্তি
২৮-০৩-২০২৬
০২:৫৩পিএম
হরমুজ প্রণালিতে ‘টোল বুথ’: জাহাজপ্রতি কত ফি নিতে চায় ইরান?
২৮-০৩-২০২৬
০১:৩০পিএম
এবার ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
২৮-০৩-২০২৬
১২:১৬পিএম
তেহরানে বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল
২৮-০৩-২০২৬
১১:৫৭এএম
মধ্যপ্রাচ্যে আরও ১০ হাজার স্থলসেনা পাঠানোর কথা ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র
২৮-০৩-২০২৬
০৯:৪৭এএম
যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি, ইরানে আরও ৩৫৫৪ লক্ষ্যবস্তুতে হামলা বাকি: ট্রাম্প
২৮-০৩-২০২৬
০৯:৩৩এএম
চলতি সপ্তাহে ইরানের সঙ্গে বৈঠকের প্রত্যাশা যুক্তরাষ্ট্রের
২৭-০৩-২০২৬
১০:০২পিএম
মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা ইরানের
২৭-০৩-২০২৬
০৮:২৭পিএম
ইরানকে সহায়তা করছে রাশিয়া: জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী
২৭-০৩-২০২৬
০৭:৪৪পিএম
ইরান যুদ্ধের প্রভাবে নতুন অর্থনৈতিক সংকটের মুখে শ্রীলঙ্কা
২৭-০৩-২০২৬
০৫:৪৭পিএম
এলএনজি সংকটে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ, এই জ্বালানি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ
২৭-০৩-২০২৬
০৪:৫৩পিএম
জ্বালানির দাম বাড়ায় ফিলিপাইনে বিক্ষোভ
২৭-০৩-২০২৬
০৩:৩৪পিএম
ইরানে জোরালো হচ্ছে পারমাণবিক বোমা তৈরির আলোচনা
২৭-০৩-২০২৬
০৩:২৯পিএম
ইরান যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলায় জ্বালানি শুল্ক কমালো ভারত
২৭-০৩-২০২৬
০২:১০পিএম
রাশিয়ার আহ্বানে ইরান যুদ্ধ নিয়ে জাতিসংঘে রুদ্ধদ্বার বৈঠক আজ
২৭-০৩-২০২৬
১২:৩০পিএম
বিশ্ববাজারে কমলো তেলের দাম
২৭-০৩-২০২৬
১০:৪১এএম
সৌদি আরবে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ
২৭-০৩-২০২৬
০৯:৪৩এএম
জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াচ্ছে জাপান
২৭-০৩-২০২৬
০৮:৩০এএম
ইসরায়েলি বাহিনী ‘ভেঙে পড়া’ নিয়ে সতর্কবার্তা সেনাপ্রধানের
২৭-০৩-২০২৬
০৭:০২এএম
ইরানের জ্বালানি স্থাপনায় হামলা আরও ১০ দিন স্থগিত রাখার ঘোষণা ট্রাম্পের
২৬-০৩-২০২৬
০৪:৫৮পিএম
আলোচনা প্রত্যাখ্যান, ‘প্রতিরোধ’ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ইরানের
২৬-০৩-২০২৬
০৪:১০পিএম
হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলতে পারবে ৪ দেশের জাহাজ, বাংলাদেশ কি তালিকায় আছে?
২৬-০৩-২০২৬
০১:১৩পিএম
ইসরায়েলের সেনা সদর দপ্তরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি হিজবুল্লাহর
২৬-০৩-২০২৬
১১:৫৬এএম
যেসব কারণে ইরানি শাসনব্যবস্থা এখনো ভেঙে পড়েনি
২৬-০৩-২০২৬
১০:৩৮এএম
যুদ্ধ বন্ধে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় পাকিস্তানে যেতে পারেন জেডি ভ্যান্স
২৬-০৩-২০২৬
০৮:৫৭এএম
ইরান চুক্তি করতে আগ্রহী, তবে বলতে ভয় পাচ্ছে: ট্রাম্প
২৬-০৩-২০২৬
০৮:২৯এএম
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো আলোচনা নয়: স্পষ্ট জানালো ইরান
২৫-০৩-২০২৬
০৪:০৩পিএম
ইরানের নতুন নিরাপত্তা প্রধান মোহাম্মদ যুলঘাদর
২৫-০৩-২০২৬
০৩:১৫পিএম
ইরান যুদ্ধ থামার সম্ভাবনা কমে আসছে?
২৫-০৩-২০২৬
০২:২১পিএম
ফিলিপাইনে জাতীয় জ্বালানি জরুরি অবস্থা ঘোষণা
২৫-০৩-২০২৬
১২:২৫পিএম
ইরানের জন্য ট্রাম্পের পরিকল্পনায় কী আছে?
২৫-০৩-২০২৬
১১:১১এএম
ইরানকে ১৫ দফা শান্তি পরিকল্পনা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র
২৫-০৩-২০২৬
১০:১৮এএম
ফের ইসরায়েল-কুয়েত-জর্ডান-বাহরাইনে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
২৫-০৩-২০২৬
০৮:৪২এএম
সাময়িক নয়, পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতি চায় ইরান
২৫-০৩-২০২৬
০৩:০৪এএম
যুদ্ধে জিতে গেছি: ট্রাম্প
২৫-০৩-২০২৬
০২:৪৯এএম
ইরান আমাদের ‘বিশেষ’ উপহার দিয়েছে: ট্রাম্প
২৫-০৩-২০২৬
০১:৩১এএম
চীনে এলএনজি সরবরাহে চুক্তির শর্ত নাও মানতে পারে কাতার!
২৪-০৩-২০২৬
০৩:৩৮পিএম
জ্বালানি স্থাপনায় হামলা, মার্কিন বাহিনীকে অচল করে দেওয়ার হুমকি ইরানের
২৪-০৩-২০২৬
০২:৩৯পিএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান মধ্যস্থতায় এগিয়ে আসছে পাকিস্তান
২৪-০৩-২০২৬
১২:৩৪পিএম
জ্বালানি সংকটে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের সংখ্যা কমাচ্ছে ভিয়েতনাম-মিয়ানমার
২৪-০৩-২০২৬
১১:৫০এএম
মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফেরত গেলো বৃহত্তম মার্কিন রণতরী জেরাল্ড আর. ফোর্ড
২৪-০৩-২০২৬
১০:৫৯এএম
বাঁচার জন্য ঐকমত্যের মিথ্যা দাবি করছেন ট্রাম্প: ইরান
২৪-০৩-২০২৬
০৯:৫২এএম
ফের ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম ১০০ ডলার ছাড়ালো
২৪-০৩-২০২৬
০৯:০৭এএম
বাড়ছে ইরানি হামলার তীব্রতা, অবিলম্বে নাগরিকদের ইসরায়েল ছাড়তে বললো চীন
২৩-০৩-২০২৬
১১:২২পিএম
চুক্তি হলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান যৌথভাবে হরমুজ প্রণালি নিয়ন্ত্রণ করবে
২৩-০৩-২০২৬
০৯:০৭পিএম
ইরানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে: ট্রাম্প
২৩-০৩-২০২৬
০৮:৫৪পিএম
ইরান যুদ্ধের ফলে ভারতের সামনে ‘অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ’ তৈরি হয়েছে: মোদী
২৩-০৩-২০২৬
০৮:২৮পিএম
সরকারি গাড়িতে হাই-অকটেনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করলো পাকিস্তান
২৩-০৩-২০২৬
০৭:১৫পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো আলোচনা চলছে না: ইরান
২৩-০৩-২০২৬
০৬:৩৮পিএম
ইরানে বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা স্থগিতের ঘোষণা ট্রাম্পের, কমলো তেলের দাম
২৩-০৩-২০২৬
০৬:১৭পিএম
সমঝোতার ইঙ্গিত ট্রাম্পের, ইরানের জ্বালানি কাঠামোতে হামলা বন্ধের ঘোষণা
২৩-০৩-২০২৬
০৫:৩২পিএম
সৌদিতে মার্কিন বিমানঘাঁটি-বাহরাইনে পঞ্চম নৌবহরে হামলার দাবি ইরানের
২৩-০৩-২০২৬
০৩:৫৫পিএম
ইরান যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলায় বাজেট সাশ্রয়ের উদ্যোগ ইন্দোনেশিয়ার
২৩-০৩-২০২৬
০২:০৫পিএম
বর্তমান জ্বালানি সংকট সত্তরের দশকের জোড়া আঘাতের চেয়েও গুরুতর
২৩-০৩-২০২৬
১০:৩৯এএম
ইরানের হামলায় তছনছ ইসরায়েল, প্রশ্নের মুখে ‘নিশ্ছিদ্র’ প্রতিরক্ষা
২৩-০৩-২০২৬
০৯:২০এএম
ইরান যুদ্ধে ট্রাম্পের সামনে কঠিন ৪ পথ, নেই সহজ সমাধান
২৩-০৩-২০২৬
০৮:৩৭এএম
মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে জ্বালানি অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ইরানের
২২-০৩-২০২৬
১১:৫৯পিএম
হরমুজ প্রণালি ‘সম্পূর্ণ’ বন্ধের হুমকি ইরানের
২২-০৩-২০২৬
০৮:৫০পিএম
ইরানের হামলায় ঘরছাড়া প্রায় ৩ হাজার ইসরায়েলি
২২-০৩-২০২৬
০৭:২০পিএম
‘ইরান লন্ডনে হামলা চালাবে’ এমন খবরের সত্যতা পায়নি যুক্তরাজ্য
২২-০৩-২০২৬
০৫:৩৮পিএম
হরমুজ দ্বীপের কাছে এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিতের দাবি ইরানের
২২-০৩-২০২৬
০৫:১৮পিএম
কাতারে সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ৬
২২-০৩-২০২৬
০৩:১০পিএম
বাহরাইনে বিস্ফোরিত ক্ষেপণাস্ত্র ইরানের নয়, যুক্তরাষ্ট্রের: প্রতিবেদন
২২-০৩-২০২৬
০২:৪৯পিএম
‘হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিদেশি জাহাজ চলাচলে লাগবে ইরানের অনুমতি’
২২-০৩-২০২৬
১২:০৩পিএম
ইরান যুদ্ধে বিশ্বজুড়ে বিমান সংস্থাগুলোর ক্ষতি ৫ হাজার কোটি ডলারের বেশি
২২-০৩-২০২৬
১০:৫২এএম
৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে ইরানকে ট্রাম্পের আলটিমেটাম
২২-০৩-২০২৬
০৯:০৮এএম
ইসরায়েলি শহর-উপসাগরীয় ঘাঁটিতে হামলা, আইআরজিসির দাবি নিহত ২০০’র বেশি
২২-০৩-২০২৬
০৮:৫৫এএম
সৌদির রাজধানী রিয়াদে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
২২-০৩-২০২৬
০৮:৩৪এএম
ইসরায়েলের আরাদ শহরে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, আহত অর্ধশতাধিক
২১-০৩-২০২৬
০৮:৫৩পিএম
ইরানের অবরোধ ভেঙে হরমুজ প্রণালি সচল করতে একজোট ২২ দেশ
২১-০৩-২০২৬
০৭:১৭পিএম
৪০০০ কিলোমিটার দূরে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা কীসের ইঙ্গিত?
২১-০৩-২০২৬
০৫:০৫পিএম
ইরানের নাতাঞ্জ পারমাণবিক কেন্দ্রে ফের যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা
২১-০৩-২০২৬
০৪:২৫পিএম
হরমুজ প্রণালিতে ‘সেফ প্যাসেজ’ দিতে প্রস্তুত ইরান, শিথিল হচ্ছে অবরোধ
২১-০৩-২০২৬
০৩:৩৮পিএম
হঠাৎ নরম সুর ট্রাম্পের, ইরান যুদ্ধ সমাপ্তির ইঙ্গিত
২১-০৩-২০২৬
০২:৫০পিএম
নিষেধাজ্ঞা শিথিলে ইরানি তেল কিনতে আগ্রহী ভারতসহ এশিয়ার শোধনাগারগুলো
২১-০৩-২০২৬
০১:০১পিএম
সিরিয়ায় ইসরায়েলের হামলা, সৌদি-তুরস্কের কঠোর প্রতিক্রিয়া
২১-০৩-২০২৬
১১:১২এএম
ইরানি তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
২১-০৩-২০২৬
১০:১০এএম
এবার ভারত মহাসাগরে ব্রিটিশ-মার্কিন ঘাঁটির দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লো ইরান
২১-০৩-২০২৬
০৯:৪১এএম
ইরান যুদ্ধ ‘শেষ করে আনার’ কথা বিবেচনা করছেন ট্রাম্প
২১-০৩-২০২৬
০৮:৪২এএম
যুদ্ধ-উচ্ছেদে ম্লান মধ্যপ্রাচ্যের ঈদ আনন্দ
২০-০৩-২০২৬
০৮:৫৩পিএম
চেক প্রজাতন্ত্রে ইসরায়েলি অস্ত্র কারখানায় অগ্নিসংযোগ
২০-০৩-২০২৬
০৮:১৫পিএম
যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র রপ্তানি স্থগিত করলো সুইজারল্যান্ড
২০-০৩-২০২৬
০৭:০৭পিএম
ইরানে শীর্ষ নেতারা নিহত, তাহলে দেশ চালাচ্ছে কে?
২০-০৩-২০২৬
০৫:৩৪পিএম
যুদ্ধবিমান রাখতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, অনুমতি দেয়নি শ্রীলঙ্কা
২০-০৩-২০২৬
০৫:১৫পিএম
ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় আইআরজিসি মুখপাত্র নিহত
২০-০৩-২০২৬
০৪:৪৫পিএম
ধ্বংসস্তূপে চাপা ঈদ আনন্দ, মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে হাহাকার আর অনিশ্চয়তা
২০-০৩-২০২৬
০৩:২২পিএম
মার্কিন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানে ‘আঘাত হানার’ দাবি ইরানের, ভিডিও প্রকাশ
২০-০৩-২০২৬
০২:২১পিএম
কাতারের রাস লাফান-ইরানের সাউথ পার্স গ্যাসক্ষেত্র কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?
২০-০৩-২০২৬
০১:০০পিএম
ট্রাম্পের অনুরোধে ইরানের গ্যাসক্ষেত্রে আর হামলা করবে না ইসরায়েল
২০-০৩-২০২৬
১১:৫১এএম
‘গাজা গণহত্যা’ মামলায় ইসরায়েলের পাশ থেকে সরে দাঁড়ালো জার্মানি
২০-০৩-২০২৬
১১:০৯এএম
মধ্যপ্রাচ্যে আরও যুদ্ধজাহাজ ও সেনা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র: প্রতিবেদন
২০-০৩-২০২৬
১০:৪৯এএম
তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১৮০ ডলার ছাড়াতে পারে: সৌদির শঙ্কা
২০-০৩-২০২৬
০৯:২৬এএম
ইরান যুদ্ধের মধ্যেই সার রপ্তানি সীমিত করলো চীন, বাড়ছে বৈশ্বিক সংকট
২০-০৩-২০২৬
০৮:২৪এএম
আরব মিত্রদের কাছে ২৩০০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র
১৯-০৩-২০২৬
১০:০৮পিএম
‘রাস লাফানে হামলা ইরানের শক্তির একাংশ, ফের আঘাত হলে আর সংযম নয়’
১৯-০৩-২০২৬
০৯:২৭পিএম
কাতারে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের আগেই বেজে উঠলো সতর্ক সংকেত
১৯-০৩-২০২৬
০৮:২৬পিএম
যুক্তরাজ্যে গ্যাসের দাম বেড়েছে ১৪০ শতাংশ
১৯-০৩-২০২৬
০৭:৪১পিএম
ইরানি তেলের ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করা হতে পারে: মার্কিন অর্থমন্ত্রী
১৯-০৩-২০২৬
০৪:৪০পিএম
কাতারে হামলা, সবচেয়ে বেশি গ্যাস সংকটে পড়বে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান
১৯-০৩-২০২৬
০৩:৫১পিএম
বিশ্ববাজারে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১১৫ ডলার ছাড়ালো
১৯-০৩-২০২৬
০২:৪৯পিএম
ইরানকে ‘অবিলম্বে’ হামলা থামাতে বললো ১২ মুসলিম দেশ
১৯-০৩-২০২৬
১২:১৬পিএম
ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের হুমকি সৌদি আরবের
১৯-০৩-২০২৬
১১:৩০এএম
কাতারের এলএনজি স্থাপনায় হামলা হলে ইরানের পুরো গ্যাসক্ষেত্র উড়িয়ে দেবো
১৯-০৩-২০২৬
১০:৪০এএম
ইরানের সাউথ পারস গ্যাসক্ষেত্রে হামলা কেন এক ‘ভয়াবহ মোড়’?
১৯-০৩-২০২৬
০৮:৫৮এএম
ফের ১১০ ডলার ছাড়ালো তেল, বেড়েছে গ্যাসের দামও
১৯-০৩-২০২৬
০৮:৩৬এএম
সৌদি-কাতার-আমিরাতের জ্বালানি স্থাপনায় ইরানের হামলা
১৮-০৩-২০২৬
১০:০২পিএম
জো কেন্ট কে, তার পদত্যাগ কি ট্রাম্পের ইরান নীতি বদলাবে?
১৮-০৩-২০২৬
০৭:৫৮পিএম
ইরান যুদ্ধে বিশ্বজুড়ে যেভাবে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে
১৮-০৩-২০২৬
০৭:৫৪পিএম
সস্তা ড্রোনে বদলে যাচ্ছে আকাশযুদ্ধ, চ্যালেঞ্জের মুখে ব্যয়বহুল অস্ত্র
১৮-০৩-২০২৬
০৬:৪৭পিএম
যুদ্ধের মধ্যে রুশ তেল কিনতে এশিয়ায় কাড়াকাড়ি
১৮-০৩-২০২৬
০৬:১০পিএম
হরমুজে লুকানো ইরানের ‘ক্ষেপণাস্ত্র নগরী’, প্রকৃতির মাঝে সামরিক বিস্ময়
১৮-০৩-২০২৬
০৪:৫৯পিএম
এবার ইরানের গোয়েন্দামন্ত্রীকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
১৮-০৩-২০২৬
০৪:৪৬পিএম
ইরান যুদ্ধে উভয় সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের এশীয় মিত্ররা
১৮-০৩-২০২৬
০৩:৫২পিএম
ইসরায়েল কেন ইরানের শীর্ষ নেতাদের সরিয়ে দিতে চায়?
১৮-০৩-২০২৬
০৩:৪৩পিএম
লারিজানিকে হত্যায় ইরানের নেতৃত্ব ভাঙবে না: পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগচি
১৮-০৩-২০২৬
০২:৪৪পিএম
ইসরায়েলি হামলায় নিহত লারিজানি এবং সোলাইমানির জানাজা আজ
১৮-০৩-২০২৬
০২:৪০পিএম
হরমুজ প্রণালি বন্ধে ভারতে সমুচা-চায়ের স্বাদেও প্রভাব
১৮-০৩-২০২৬
০১:৪৯পিএম
সৌদি আরবের কূটনৈতিক এলাকায় ড্রোন হামলা
১৮-০৩-২০২৬
০১:১০পিএম
তুরস্ক দিয়ে সীমিত তেল রপ্তানি শুরু করেছে ইরাক
১৮-০৩-২০২৬
১২:৩৫পিএম
ইরান যুদ্ধ নিয়ে অচলাবস্থায় ট্রাম্প, স্পষ্ট কৌশলের অভাব
১৮-০৩-২০২৬
১১:৫৬এএম
আমিরাতে অস্ট্রেলিয়ার সামরিক সদর দপ্তরের কাছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
১৮-০৩-২০২৬
১১:২৬এএম
শি জিনপিংয়ের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠক স্থগিত করলেন ট্রাম্প
১৮-০৩-২০২৬
১১:০৪এএম
মৃত্যুর আগে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলকে সতর্ক করে কী বলেছিলেন লারিজানি?
১৮-০৩-২০২৬
১০:৪৪এএম
ইরানের কেশম দ্বীপ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ
১৮-০৩-২০২৬
১০:২৭এএম
লারিজানিকে হত্যার চূড়ান্ত জবাব দেওয়ার হুমকি ইরানের
১৮-০৩-২০২৬
১০:২৪এএম
ইরান কোন কৌশলে এখনো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছে?
১৮-০৩-২০২৬
০৯:১০এএম
ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত ২
১৮-০৩-২০২৬
০৮:৪৯এএম
ইরান ইস্যুতে ন্যাটোর অবস্থানকে ‘বড় ভুল’ বললেন ট্রাম্প
১৮-০৩-২০২৬
০৮:৩০এএম
ইরান যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় ধাক্কা
১৮-০৩-২০২৬
০৮:১২এএম
লারিজানিকে হত্যার পর ইসরায়েলে বড় হামলা চালিয়েছে ইরান
১৭-০৩-২০২৬
০৯:৪৭পিএম
ইরান যুদ্ধের জন্য কে দায়ী, পদত্যাগপত্রে যা লিখলেন মার্কিন কর্মকর্তা
১৭-০৩-২০২৬
০৮:৩১পিএম
ইরান যুদ্ধের প্রতিবাদে মার্কিন শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তার পদত্যাগ
১৭-০৩-২০২৬
০৮:১৭পিএম
কে এই আলী লারিজানি?
১৭-০৩-২০২৬
০৭:০৯পিএম
গোটা পরিবার হারালেও যেভাবে প্রাণে বেঁচে যান মোজতবা খামেনি
১৭-০৩-২০২৬
০৬:৩৫পিএম
যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা
১৭-০৩-২০২৬
০৫:০৩পিএম
মৃত্যুর গুঞ্জনের মধ্যেই লারিজানির এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে ‘রহস্যময়’ পোস্ট
১৭-০৩-২০২৬
০৩:৪১পিএম
ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা লারিজানিকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
১৭-০৩-২০২৬
০৩:৩৩পিএম
ইরানের বাসিজের কমান্ডারকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
১৭-০৩-২০২৬
০৩:০৫পিএম
মোজতবা খামেনি কি চিকিৎসার জন্য রাশিয়া গেছেন?
১৭-০৩-২০২৬
০২:২৯পিএম
ইরান যুদ্ধ থেকে কে কী পেতে চাইছে?
১৭-০৩-২০২৬
০২:২২পিএম
হরমুজ প্রণালিতে নিরাপত্তা চায় ভারত, জব্দকৃত ট্যাংকার ফেরত চাইলো ইরান
১৭-০৩-২০২৬
০১:০৮পিএম
বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসে হামলায় নিহত ৪
১৭-০৩-২০২৬
১১:৫৩এএম
সম্ভাব্য জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সাপ্তাহিক ছুটি ৩ দিন করলো শ্রীলঙ্কা
১৭-০৩-২০২৬
১১:২৯এএম
ইরাকে মার্কিন দূতাবাসে বড় ধরনের ড্রোন-রকেট হামলা
১৭-০৩-২০২৬
১০:৫৪এএম
৩০ ঘণ্টার আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন রণতরি, অসুস্থ বেশ কয়েকজন সেনা
১৭-০৩-২০২৬
০৯:৫৮এএম
‘শক্তি কমেছে’, তবুও যে কৌশলে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান
১৭-০৩-২০২৬
০৮:৩৩এএম
যাদের বহু বছর ধরে সাহায্য করেছি তারাই এখন পাশে থাকছে না: ট্রাম্প
১৬-০৩-২০২৬
০৯:৩৯পিএম
ইরান যুদ্ধে জড়াবে না যুক্তরাজ্য–জার্মানি
১৬-০৩-২০২৬
০৮:৩৮পিএম
হরমুজ প্রণালি দিয়ে কোন কোন দেশের জাহাজ যেতে দিচ্ছে ইরান?
১৬-০৩-২০২৬
০৭:৩৩পিএম
যুদ্ধে নেমে একা হয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প?
১৬-০৩-২০২৬
০৫:২২পিএম
মার্কিন প্রেসিডেন্টের সব অনুরোধ রাখতে যুক্তরাজ্য বাধ্য নয়
১৬-০৩-২০২৬
০৪:২০পিএম
হরমুজ প্রণালি সচলে সাহায্য না করলে ন্যাটোর ‘ভবিষ্যৎ খুব খারাপ’ হবে
১৬-০৩-২০২৬
০৩:৪২পিএম
বিশ্ববাজারে হু হু করে বাড়ছে তেলের দাম
১৬-০৩-২০২৬
০২:৫১পিএম
আমিরাতে ইরানের হামলা, দুবাই বিমানবন্দর বন্ধ ঘোষণা
১৬-০৩-২০২৬
১২:২৮পিএম
এবার হরমুজ প্রণালী নিরাপদ করতে চীনের সহায়তা চাইছেন ট্রাম্প
১৬-০৩-২০২৬
০৯:০০এএম
ইরানের ড্রোন কারখানায় হামলার দাবি ট্রাম্পের
১৫-০৩-২০২৬
১০:১৫পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার কারণ দেখছে না ইরান: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
১৫-০৩-২০২৬
০৯:৫৪পিএম
যুদ্ধ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা মার্কিন জ্বালানিমন্ত্রীর
১৫-০৩-২০২৬
০৯:২৫পিএম
ইরানের খার্গ দ্বীপে আরও হামলার হুমকি ট্রাম্পের
১৫-০৩-২০২৬
০৯:১৩পিএম
ইরানের কাছে তথ্য পাচারের অভিযোগে বাহরাইনে গ্রেফতার ৫
১৫-০৩-২০২৬
০৭:৫২পিএম
ইসরায়েলের বিমানঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি হিজবুল্লাহর
১৫-০৩-২০২৬
০৭:০১পিএম
আশ্রয় আবেদন প্রত্যাহার করেছেন ইরানের নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক
১৫-০৩-২০২৬
০৪:৫৮পিএম
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে মার্কিন সেনাদের বহিষ্কারের আহ্বান ইরানের
১৫-০৩-২০২৬
০৪:১৩পিএম
ইসরায়েলের পুলিশ সদরদপ্তর-স্যাটেলাইট কেন্দ্রে ইরানের ড্রোন হামলা
১৫-০৩-২০২৬
০৩:৪৭পিএম
ইরান যুদ্ধের কারণে মার্কিন সমর্থন হারাতে চায় না ইউক্রেন: জেলেনস্কি
১৫-০৩-২০২৬
০৩:৩৭পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের কারণে মজুত থেকে তেল ছাড়বে জাপান
১৫-০৩-২০২৬
০৩:১০পিএম
ইসরায়েলে ২৪ ঘণ্টায় শতাধিক মানুষ আহত
১৫-০৩-২০২৬
০২:৪৫পিএম
বিশ্ব যখন ইরানের দিকে তাকিয়ে, তখন ফিলিস্তিনে তাণ্ডব বাড়িয়েছে ইসরায়েল
১৫-০৩-২০২৬
০২:৪৩পিএম
পশ্চিম ইরানে ‘বড় পরিসরে’ হামলার দাবি ইসরায়েলের
১৫-০৩-২০২৬
০১:৪৬পিএম
ইরান যুদ্ধে পুতিনের পোয়াবারো
১৫-০৩-২০২৬
১২:৫৬পিএম
নেতানিয়াহুকে হত্যার হুমকি ইরানের
১৫-০৩-২০২৬
১২:১৮পিএম
যুদ্ধের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছেন ভ্যান্স, ট্রাম্পের সঙ্গে দূরত্বের শুরু?
১৫-০৩-২০২৬
১২:০৫পিএম
১২ দেশ থেকে মার্কিন নাগরিকদের নিরাপদে সরে যাওয়ার নির্দেশ
১৫-০৩-২০২৬
১০:৪২এএম
ইরান যুদ্ধের বিপক্ষে ৫৩ শতাংশ মার্কিনি
১৫-০৩-২০২৬
১০:৪১এএম
ইউক্রেনকে ‘বৈধ লক্ষ্যবস্তু’ ঘোষণা ইরানের, হামলার হুমকি
১৫-০৩-২০২৬
১০:১৭এএম
ইসরায়েল-ইরাক-কুয়েতে মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের হামলা
১৫-০৩-২০২৬
০৯:৫৫এএম
ইরান যুদ্ধে জড়াবে না ফ্রান্স, যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর খবর অস্বীকার
১৫-০৩-২০২৬
০৯:০৫এএম
যুদ্ধবিরোধী সংবাদ প্রচার করলে লাইসেন্স বাতিলের হুমকি ট্রাম্প প্রশাসনের
১৫-০৩-২০২৬
০৮:৩০এএম
প্রতিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র ফুরিয়ে আসছে, আতঙ্কে ইসরায়েল
১৫-০৩-২০২৬
০৩:২৭এএম
হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তায় চীন-জাপান-যুক্তরাজ্যকেও পাশে চান ট্রাম্প
১৪-০৩-২০২৬
১০:৫২পিএম
হরমুজ প্রণালি খোলা রাখতে অনেক দেশই যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে, আশা ট্রাম্পের
১৪-০৩-২০২৬
০৯:৪৭পিএম
ইরান যুদ্ধে ১৫০০ কোটি ডলারের আয় হারিয়েছে প্রতিবেশীরা, বেশি ক্ষতি সৌদির
১৪-০৩-২০২৬
০৬:৪৭পিএম
ইরানের পাল্টা আঘাত যেভাবে চমকে দিলো যুক্তরাষ্ট্রকে
১৪-০৩-২০২৬
০৫:২৪পিএম
ইরান যুদ্ধে ট্রাম্পের ভয়ে ‘চুপ’ রয়েছেন মোদী
১৪-০৩-২০২৬
০৪:৪২পিএম
ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এ পর্যন্ত কত ক্ষয়ক্ষতি হলো?
১৪-০৩-২০২৬
০৪:১৩পিএম
সৌদি আরবে ইরানি হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের ৫ ট্যাংকার প্লেন ক্ষতিগ্রস্ত
১৪-০৩-২০২৬
০৩:১৯পিএম
বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসে হামলা, হেলিপ্যাডে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত
১৪-০৩-২০২৬
০২:২৭পিএম
আয়াতুল্লাহ খামেনির স্মরণে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে শোকযাত্রা
১৪-০৩-২০২৬
০১:২৫পিএম
মোজতবা খামেনি-শীর্ষ কর্মকর্তাদের তথ্য দিলে ১ কোটি ডলার পুরস্কার
১৪-০৩-২০২৬
১২:৩৬পিএম
ইরান যুদ্ধে অংশ নিতে রওয়ানা দিয়েছে ২৫০০ মার্কিন সেনা
১৪-০৩-২০২৬
১০:২৭এএম
খারগ দ্বীপ কোথায়, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ?
১৪-০৩-২০২৬
০৭:০০এএম
এবার ইরানের খারগ দ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলা
১৪-০৩-২০২৬
০২:৩৭এএম
ট্রাম্পের ইরান যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বে বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠী
১৪-০৩-২০২৬
১২:২৪এএম
ইরানি নেতাদের সন্ধান দিলে কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের
১৩-০৩-২০২৬
০৯:৫৬পিএম
ইরাকে মার্কিন উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬
১৩-০৩-২০২৬
০৯:১০পিএম
আজ রাতেই ইরানে সর্বোচ্চ হামলা হবে: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
১৩-০৩-২০২৬
০৯:০৩পিএম
আগামী সপ্তাহের মধ্যে ইরানে কঠোর আঘাত হানা হবে: ট্রাম্প
১৩-০৩-২০২৬
০৮:০৮পিএম
ভারতে রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকট, সহজে মিলছে না সিলিন্ডার
১৩-০৩-২০২৬
০৬:৪২পিএম
ইসরায়েলে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান, আহত ২
১৩-০৩-২০২৬
০৬:২৭পিএম
ইরাকে মার্কিন উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, ৪ সেনার মৃত্যু
১৩-০৩-২০২৬
০৬:০০পিএম
মার্কিন হামলায় নিহত ৮৪ ইরানি নাবিকের মরদেহ ফেরত পাঠাচ্ছে শ্রীলঙ্কা
১৩-০৩-২০২৬
০২:৩৭পিএম
ইসরায়েলি হামলায় লেবাননের সেতু ধ্বংস, হিজবুল্লাহর চলাচল ব্যাহত
১৩-০৩-২০২৬
০২:৩২পিএম
নতুন করে বিক্ষোভ হলে কঠোরভাবে দমনের হুঁশিয়ারি আইআরজিসির
১৩-০৩-২০২৬
১১:৪৯এএম
যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রে স্থগিত শতবর্ষী ‘জোন্স অ্যাক্ট’
১৩-০৩-২০২৬
১১:২১এএম
লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৬৮৭
১৩-০৩-২০২৬
১০:৪৯এএম
ইরানে স্থল সেনা পাঠানোর প্রয়োজন নেই: মার্কিন সিনেটর
১৩-০৩-২০২৬
০৯:২৪এএম
সরকার পতনে রাস্তায় নামছে না ইরানের জনগণ, হতাশ হয়ে যা বললেন নেতানিয়াহু
১৩-০৩-২০২৬
০৮:৫৪এএম
ইরানজুড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বোমাবর্ষণ অব্যাহত
১৩-০৩-২০২৬
০৮:৪২এএম
ইসরায়েলের জারজির শহরে হামলায় আহত ৩০
১৩-০৩-২০২৬
০৮:৩০এএম
মার্কিন জ্বালানি সরবরাহকারী প্লেন ভূপাতিত করার দাবি সশস্ত্র গোষ্ঠীর
১৩-০৩-২০২৬
০৪:৫৫এএম
ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি সরবরাহকারী সামরিক প্লেন বিধ্বস্ত
১৩-০৩-২০২৬
০১:০০এএম
হরমুজ প্রণালি দিয়ে কিছু দেশের জাহাজ যেতে পারবে, নিশ্চিত করলো ইরান
১২-০৩-২০২৬
১০:৫০পিএম
মার্কিন রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ডে আগুন, দুই সেনা আহত
১২-০৩-২০২৬
০৯:৩৫পিএম
ইরানের আত্মরক্ষার অধিকার আছে: রুশ মুখপাত্র
১২-০৩-২০২৬
০৮:৫৬পিএম
‘কল্পনানির্ভর’ হামলা ইসরায়েলের, ফের আলোচনায় ৪৪০ কেজি ইউরোনিয়াম
১২-০৩-২০২৬
০৭:৫১পিএম
স্কুলে হামলার দায় যুক্তরাষ্ট্রের, ‘ক্ষমার অযোগ্য যুদ্ধাপরাধ’ বলছে ইরান
১২-০৩-২০২৬
০৬:১৯পিএম
হরমুজ প্রণালি দিয়ে মার্কিন-ইসরায়েলি মিত্রদের পার হতে দেব না: ইরান
১২-০৩-২০২৬
০৫:১৩পিএম
জাতিসংঘে রুশ প্রস্তাব পাস না হওয়ায় ‘হতাশা ও দুঃখ’ প্রকাশ চীনের
১২-০৩-২০২৬
০৪:৫০পিএম
ইরান থেকে ১৫০ পারমাণবিক বিশেষজ্ঞকে ফেরত নিলো রাশিয়া
১২-০৩-২০২৬
০৪:২৪পিএম
ইরানি হ্যাকারদের সাইবার হামলায় বিপর্যস্ত মার্কিন মেডিকেল প্রতিষ্ঠান
১২-০৩-২০২৬
০৪:০৩পিএম
ইরানে সাড়ে ৫ হাজার লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র
১২-০৩-২০২৬
০৩:৪৬পিএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র-পারমাণবিক কর্মসূচিতে সহায়তা করবে উত্তর কোরিয়া?
১২-০৩-২০২৬
০৩:০৪পিএম
ইরাকে তেল ট্যাঙ্কারে হামলায় ক্রু নিহত
১২-০৩-২০২৬
০২:২১পিএম
ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটি-গোয়েন্দা সদর দপ্তরে ইরানের ড্রোন হামলা
১২-০৩-২০২৬
০১:২৬পিএম
ইরান সরকার পতনের ঝুঁকিতে নেই: যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা প্রতিবেদন
১২-০৩-২০২৬
০১:২৪পিএম
যুদ্ধের প্রথম ছয় দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ১১.৩ বিলিয়ন ডলার: পেন্টাগন
১২-০৩-২০২৬
১২:৩১পিএম
ইসরায়েলি শহর এবং ঘাঁটিতে হিজবুল্লাহর হামলা
১২-০৩-২০২৬
১২:২৬পিএম
কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে গুলি
১২-০৩-২০২৬
১১:২৭এএম
যুদ্ধ বন্ধে যে তিন শর্ত দিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট
১২-০৩-২০২৬
১০:৪২এএম
বিশ্ববাজারে তেলের দাম ফের ১০০ ডলার ছাড়ালো
১২-০৩-২০২৬
১০:১৬এএম
গাদ্দাফি থেকে খামেনি: মিত্রদের পতনে পুতিন কখনো সরব, কখনো নিশ্চুপ
১২-০৩-২০২৬
১০:০৭এএম
কৌশলগত মজুত থেকে ১৭ কোটির ব্যারেলেরও বেশি তেল ছাড়ছে যুক্তরাষ্ট্র
১২-০৩-২০২৬
০৮:৫০এএম
ইরানে টার্গেট করার মতো কিছু অবশিষ্ট নেই, যুদ্ধ শিগগির শেষ হবে: ট্রাম্প
১২-০৩-২০২৬
০৮:৪৯এএম
ফের ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
১১-০৩-২০২৬
১০:০৩পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক সমাধান ‘সম্ভব’: এরদোয়ান
১১-০৩-২০২৬
০৮:৫২পিএম
ইরানের নতুন লক্ষ্যবস্তু: ইসরায়েল-মার্কিন ব্যাংক ও অর্থনৈতিক স্থাপনা
১১-০৩-২০২৬
০৮:১৫পিএম
কুয়েতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলা, শতাধিক সেনা আহতের দাবি ইরানের
১১-০৩-২০২৬
০৭:৪৮পিএম
তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রেকর্ড পরিমাণ মজুত ছাড়ার প্রস্তাব আইইএর
১১-০৩-২০২৬
০৭:৩০পিএম
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ইন্টারসেপ্টর সংকটে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্ররা
১১-০৩-২০২৬
০৭:১৭পিএম
ইরান যুদ্ধ শুরুর পর ৮৫ দেশে বেড়েছে তেলের দাম, নেই বাংলাদেশ
১১-০৩-২০২৬
০৬:৪৬পিএম
প্রয়োজন হলে যে কোনো সময় সৌদি আরবকে সহায়তা দেবে পাকিস্তান
১১-০৩-২০২৬
০৫:৪৬পিএম
ট্রাম্প কি পারবেন তেলের দামে ঊর্ধ্বগতি আটকাতে?
১১-০৩-২০২৬
০৫:১৮পিএম
তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাশিয়ার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শিথিল
১১-০৩-২০২৬
০৫:০৪পিএম
যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে মার্কিন শেয়ারবাজারে
১১-০৩-২০২৬
০৫:০০পিএম
ইরানে ২০ হাজার বেসামরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত: রেড ক্রিসেন্ট
১১-০৩-২০২৬
০৪:৩৫পিএম
ইরান যুদ্ধের অনিশ্চয়তায় বিশ্ববাজারে তেলের দামে নজিরবিহীন ওঠানামা
১১-০৩-২০২৬
০৪:১৬পিএম
যুদ্ধ শুরুর পর মধ্যপ্রাচ্য ছেড়েছে ৪০ হাজার মার্কিন নাগরিক
১১-০৩-২০২৬
০৪:০৫পিএম
মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানিকে লক্ষ্যবস্তু করবে ইরান
১১-০৩-২০২৬
০৩:৪৫পিএম
যুদ্ধে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি আহত
১১-০৩-২০২৬
০২:২৬পিএম
থাইল্যান্ডে জ্বালানি সাশ্রয়ে সরকারি কর্মীদের সিঁড়ি ব্যবহারের নির্দেশ
১১-০৩-২০২৬
০১:১২পিএম
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ইরানের হামলার সর্বশেষ পরিস্থিতি
১১-০৩-২০২৬
১২:৩১পিএম
হরমুজ প্রণালিতে মাইন বসালে ইরান নজিরবিহীন পরিণতি ভোগ করবে: ট্রাম্প
১১-০৩-২০২৬
১১:১৩এএম
ইরানের আরও ২ নারী ফুটবলারকে আশ্রয় দিলো অস্ট্রেলিয়া
১১-০৩-২০২৬
১০:২২এএম
তেহরানের আবাসিক এলাকায় বিমান হামলা, নিহত ৬
১১-০৩-২০২৬
০৯:৩৫এএম
হরমুজ প্রণালি বন্ধ হলে বাড়তে পারে খাদ্যের দাম, বেশি প্রভাব পড়বে এশিয়ায়
১১-০৩-২০২৬
০৯:০২এএম
আপাতত হরমুজ প্রণালিতে কোনো জাহাজকে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব না
১১-০৩-২০২৬
০৮:০৯এএম
ইরানের ১৬টি মাইন স্থাপনকারী নৌযান ধ্বংসের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
১১-০৩-২০২৬
০৪:১৪এএম
ইরানে হামলায় রাশিয়ার কনস্যুলেট ক্ষতিগ্রস্ত
১১-০৩-২০২৬
০২:৫২এএম
১৪০ মার্কিন সেনা আহত, আটজনের অবস্থা গুরুতর: পেন্টাগন
১০-০৩-২০২৬
০৯:৫০পিএম
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১০ মার্চ ২০২৬
১০-০৩-২০২৬
০৯:৩০পিএম
সর্বশেষ হামলায় হাইপারসনিক ছাড়াও তিন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান
১০-০৩-২০২৬
০৮:৫৯পিএম
ইরান যুদ্ধ ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে ইসলামবিদ্বেষ: প্রতিবেদন
১০-০৩-২০২৬
০৮:০৯পিএম
আজ ইরানে সবচেয়ে তীব্র হামলা চলবে: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
১০-০৩-২০২৬
০৭:৫৬পিএম
যুদ্ধ শেষের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ট্রাম্পের সমর্থক শিবিরে বিতর্ক
১০-০৩-২০২৬
০৬:০৬পিএম
যে কারণে তেলের দাম আপনার ধারণার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ
১০-০৩-২০২৬
০৫:৩৬পিএম
অর্থনীতি নাকি নৌবাহিনীকে বাঁচাবেন, কঠিন পরীক্ষার মুখে ট্রাম্প?
১০-০৩-২০২৬
০৪:২৬পিএম
জ্বালানি সাশ্রয়ে হোম অফিসের সুযোগ দিচ্ছে থাইল্যান্ড-ভিয়েতনাম
১০-০৩-২০২৬
০৩:২৯পিএম
নেতানিয়াহুর মৃত্যুর গুঞ্জন ইরানি গণমাধ্যমে
১০-০৩-২০২৬
০২:৫৪পিএম
নাগরিকদের লেবানন ছাড়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের
১০-০৩-২০২৬
০২:০৮পিএম
যুদ্ধের ধাক্কায় বিশ্বের তেলবাজারে ‘ইতিহাসের সবচেয়ে বড়’ সংকট
১০-০৩-২০২৬
০১:৩৮পিএম
‘যুক্তরাষ্ট্র নয়, ইরানই ঠিক করবে যুদ্ধ কখন শেষ হবে’
১০-০৩-২০২৬
০১:৩১পিএম
দায়িত্ব পেয়েই অস্তিত্বের লড়াইয়ে মোজতবা খামেনি
১০-০৩-২০২৬
০১:০৩পিএম
প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে টাকা না পাওয়ায় ইসরায়েলে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা
১০-০৩-২০২৬
১২:০২পিএম
যতদিন প্রয়োজন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলবে: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
১০-০৩-২০২৬
০৯:৩৬এএম
ইসরায়েলি ঘাঁটি ও ব্যারাকে হামলার দাবি হিজবুল্লাহর
১০-০৩-২০২৬
০৮:৩৮এএম
খুব শিগগির ইরান যুদ্ধ শেষ হবে: ট্রাম্প
০৯-০৩-২০২৬
১০:১৬পিএম
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৯ মার্চ ২০২৬
০৯-০৩-২০২৬
০৯:৫৯পিএম
অস্ট্রেলিয়ায় আশ্রয় চাইলেন ইরানের ৫ নারী ফুটবলার
০৯-০৩-২০২৬
০৯:১০পিএম
ইরান যুদ্ধের ফলে ২০০৮ সালের মতো বৈশ্বিক মন্দার শঙ্কা কম: ফিলিপ আগিয়ঁ
০৯-০৩-২০২৬
০৬:৫৬পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন ছাড়া ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বেশি দিন টিকবে না
০৯-০৩-২০২৬
০৬:০৩পিএম
দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক থেকে নাগরিকদের সরে যেতে বললো যুক্তরাষ্ট্র
০৯-০৩-২০২৬
০৫:৪১পিএম
‘ট্রাম্প, ওদের চোখের দিকে তাকান’
০৯-০৩-২০২৬
০৫:০২পিএম
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতাকে ‘অটল সমর্থনের’ প্রতিশ্রুতি পুতিনের
০৯-০৩-২০২৬
০৪:০৪পিএম
‘নিজ ভূখণ্ড রক্ষায় পুরোপুরি প্রস্তুত ইরানিরা’
০৯-০৩-২০২৬
০৩:৪৮পিএম
সম্ভাব্য তেল সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশসহ কোন দেশ কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?
০৯-০৩-২০২৬
০৩:১৪পিএম
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় নিহত ১২৫৫
০৯-০৩-২০২৬
০২:৪৬পিএম
লেবাননে বাড়িঘরে অবৈধভাবে ‘সাদা ফসফরাস’ ছুড়েছে ইসরায়েল
০৯-০৩-২০২৬
০২:০৪পিএম
ইরান যুদ্ধে তীব্র পানিসংকটের ঝুঁকিতে মধ্যপ্রাচ্য
০৯-০৩-২০২৬
০১:০৯পিএম
ইরানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা স্থাপনায় হামলার দাবি ইসরায়েলের
০৯-০৩-২০২৬
১২:৩৮পিএম
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা কে এই মোজতবা খামেনি?
০৯-০৩-২০২৬
১২:১৬পিএম
রেকর্ড উচ্চতা থেকে ‘মাইনাস’ দাম: দুই দশকে তেলের বাজারে নাটকীয় অস্থিরতা
০৯-০৩-২০২৬
১১:৫৩এএম
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নিয়োগ, খুশি নন ট্রাম্প
০৯-০৩-২০২৬
১০:৩১এএম
বিশ্ববাজারে তেলের দাম ১১০ ডলার ছাড়িয়েছে
০৯-০৩-২০২৬
০৯:৩৮এএম
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতার নিয়োগ নিয়ে কী বলছেন ট্রাম্প?
০৯-০৩-২০২৬
০৮:৫০এএম
খামেনির ছেলেকে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষণা
০৮-০৩-২০২৬
০৯:২৪পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন ইউক্রেনের ড্রোন বিশেষজ্ঞরা: জেলেনস্কি
০৮-০৩-২০২৬
০৭:১৭পিএম
ইসরায়েলে বিস্ফোরণের শব্দ
০৮-০৩-২০২৬
০৭:০১পিএম
ওসমান হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল ভারতে গ্রেফতার
০৮-০৩-২০২৬
০৫:৪২পিএম
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ: ইসরায়েলে দুই হাজার মানুষ হাসপাতালে
০৮-০৩-২০২৬
০৩:৫৩পিএম
ইরানে সরকার পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সতর্ক করলো চীন
০৮-০৩-২০২৬
০৩:৩৩পিএম
হরমুজ প্রণালিতে টাগবোটে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, নিখোঁজ ৩
০৮-০৩-২০২৬
০১:২৯পিএম
ইরানে তেলের ডিপোয় ইসরায়েলি হামলার পর রাস্তায় ‘আগুনের নদী’
০৮-০৩-২০২৬
১১:৩৯এএম
ইরান থেকে আমিরাতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা
০৮-০৩-২০২৬
১১:৩৪এএম
বড় যুদ্ধেও ইরানে সরকার পতন ‘কঠিন’: মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদন
০৮-০৩-২০২৬
১০:২৪এএম
ইরানের কুর্দিরা এই সময়ে কেন জোট তৈরি করলো?
০৮-০৩-২০২৬
১০:২২এএম
ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভূমিকা রাখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
০৮-০৩-২০২৬
১০:১৩এএম
তেহরানে তেলের ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ
০৮-০৩-২০২৬
০৯:৩৭এএম
যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে শ্রীলঙ্কা
০৮-০৩-২০২৬
০৯:১৫এএম
তেহরানের আকাশসীমা প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে: দাবি নেতানিয়াহুর
০৮-০৩-২০২৬
০৮:৪৭এএম
একাধিক মার্কিন সৈন্য আটকের দাবি ইরানের
০৮-০৩-২০২৬
০৮:৪০এএম
স্কুলে হামলার জন্য ইরানকেই দায়ী করছেন ট্রাম্প
০৮-০৩-২০২৬
০৮:২৬এএম
সৌদি আরবে মুহুর্মুহু ড্রোন হামলা, কুয়েত বিমানবন্দরে আগুন
০৭-০৩-২০২৬
০৯:৩৩পিএম
২৪ ঘণ্টায় ২২০ মার্কিন সেনা হতাহতের দাবি ইরানের
০৭-০৩-২০২৬
০৭:৫৭পিএম
যুদ্ধের ফলে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ট্রাম্প
০৭-০৩-২০২৬
০৭:০৮পিএম
বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে দীর্ঘমেয়াদি ধাক্কার আশঙ্কা
০৭-০৩-২০২৬
০৫:২৩পিএম
হরমুজ প্রণালি বন্ধ নয়, শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি জাহাজ আটকাবে ইরান
০৭-০৩-২০২৬
০৫:১৩পিএম
ইরান যুদ্ধের আঁচ ভারতের গায়ে, বাড়লো গ্যাসের দাম
০৭-০৩-২০২৬
০৪:৩৮পিএম
পাকিস্তানে ‘তেল সংকটের’ আশঙ্কায় পাম্পগুলোতে দীর্ঘ লাইন
০৭-০৩-২০২৬
০৩:৫৩পিএম
ইরান কখনো আত্মসমর্পণ করবে না: প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান
০৭-০৩-২০২৬
০৩:৩১পিএম
প্রতিবেশী দেশের কাছে ক্ষমা চাইলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট
০৭-০৩-২০২৬
০২:৫৪পিএম
প্রতিবেশী দেশগুলোতে হামলা বন্ধের ঘোষণা ইরানের
০৭-০৩-২০২৬
০২:৪৪পিএম
ইরান ইস্যুতে জরুরি বৈঠকে বসছে আরব লীগ
০৭-০৩-২০২৬
০১:৪৩পিএম
ইরান যুদ্ধে ট্রাম্পের ওপর ক্ষুব্ধ আমিরাতের ব্যবসায়ীরা
০৭-০৩-২০২৬
১২:২৬পিএম
মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলায় ইরানকে গোয়েন্দা তথ্য দিচ্ছে রাশিয়া
০৭-০৩-২০২৬
১২:২২পিএম
ইসরায়েল এবং মার্কিন ঘাঁটিতে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইরান
০৭-০৩-২০২৬
১১:৫৬এএম
সীমিত ফ্লাইট চলাচলে আকাশসীমা আংশিকভাবে খুলে দিচ্ছে কাতার
০৭-০৩-২০২৬
১১:৫৩এএম
জর্ডানে যুক্তরাষ্ট্রের ৩০০ মিলিয়ন ডলারের রাডার গুঁড়িয়ে দিলো ইরান
০৭-০৩-২০২৬
১১:০৮এএম
তেলক্ষেত্র ও বিমান ঘাঁটিতে হামলা ঠেকানোর দাবি সৌদির
০৭-০৩-২০২৬
০৯:৩৭এএম
চীনকে দোলাচলে ফেলছে ইরান যুদ্ধ
০৭-০৩-২০২৬
০৮:৩০এএম
ইসরায়েলের কাছে জরুরি অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের
০৭-০৩-২০২৬
০৫:২৯এএম
তেহরানে নতুন করে ইসরায়েলি হামলা
০৭-০৩-২০২৬
১২:৫২এএম
ইসরায়েলে আবারও মিসাইল ছুড়েছে ইরান
০৬-০৩-২০২৬
১১:৫২পিএম
শাহ আমানতে আরও ১৪ ফ্লাইট বাতিল
০৬-০৩-২০২৬
১০:০৮পিএম
লেবানন সীমান্তে ৮ ইসরায়েলি সেনা আহত
০৬-০৩-২০২৬
০৯:১৬পিএম
খামেনির বাঙ্কার ধ্বংসে ৫০ যুদ্ধবিমান অংশ নিয়েছিল: ইসরায়েল সেনাবাহিনী
০৬-০৩-২০২৬
০৮:৫৬পিএম
ইরানের ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ চান ট্রাম্প
০৬-০৩-২০২৬
০৮:৪৮পিএম
লেবাননে সামরিক অভিযান চালাতে গিয়ে আহত ইসরায়েলি অর্থমন্ত্রীর ছেলে
০৬-০৩-২০২৬
০৭:২৩পিএম
কিছু দেশ মধ্যস্থতার উদ্যোগ শুরু করেছে: ইরানের প্রেসিডেন্ট
০৬-০৩-২০২৬
০৭:০৫পিএম
শ্রীলঙ্কায় প্রবেশের অনুমতি চেয়েছে তিনটি ইরানি জাহাজ
০৬-০৩-২০২৬
০৬:৪৩পিএম
ইরানি আরেকটি জাহাজ থেকে ২০৮ জনকে উদ্ধার করেছে শ্রীলঙ্কা
০৬-০৩-২০২৬
০৫:২৯পিএম
‘বিশ্ববাজারে তেলের কোনো ঘাটতি নেই, সংকটের কথা অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে’
০৬-০৩-২০২৬
০৩:১৯পিএম
ইরানে হামলায় প্রথম ১০০ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ৩৭০ কোটি ডলার
০৬-০৩-২০২৬
০২:৪৪পিএম
ইরানে অ্যাম্বুলেন্স স্টেশন ও খেলার মাঠে বিমান হামলা, নিহত ২০
০৬-০৩-২০২৬
০২:৪১পিএম
ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা ‘নাটকীয়ভাবে বেড়ে যাবে’: হেগসেথ
০৬-০৩-২০২৬
০২:২৫পিএম
ইরানের স্কুলে হামলার দায় সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের: প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট
০৬-০৩-২০২৬
০১:৫৭পিএম
ইরানের পরবর্তী নেতা বাছাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই যুক্ত থাকবে: ট্রাম্প
০৬-০৩-২০২৬
১২:৪৯পিএম
তেহরানে বড় হামলা, ইসরায়েল বললো যুদ্ধ ‘নতুন ধাপে’
০৬-০৩-২০২৬
১২:৪৩পিএম
‘যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়’, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে দূত পাঠাচ্ছে চীন
০৬-০৩-২০২৬
১২:০৪পিএম
সব হারিয়েছে ইরান, স্থল অভিযান সময়ের অপচয়: ট্রাম্প
০৬-০৩-২০২৬
১১:৪৫এএম
ইরানে হাজার পাউন্ডের বহু ‘বাঙ্কার বাস্টার’ বোমা হামলা যুক্তরাষ্ট্রের
০৬-০৩-২০২৬
১১:০৭এএম
শিগগির নতুন অস্ত্র ব্যবহার করা হতে পারে: আইআরজিসি মুখপাত্রের হুঁশিয়ারি
০৬-০৩-২০২৬
১০:৫৪এএম
১৬৮ ছাত্রী হত্যার দায় নিচ্ছে না ইসরায়েল, ‘তদন্ত’ চায় যুক্তরাষ্ট্র
০৬-০৩-২০২৬
১০:০৯এএম
ইরানের ৩০ জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
০৬-০৩-২০২৬
০৯:৩৭এএম
তেল আবিবে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের
০৬-০৩-২০২৬
০৯:২৬এএম
মার্কিন সাহায্যে এগিয়ে এলো ইউক্রেন, সীমান্ত ছাড়ার নির্দেশ হিজবুল্লাহর
০৬-০৩-২০২৬
০৯:২৩এএম
এবার মার্কিন রণতরী আব্রাহাম লিংকনে ড্রোন হামলার দাবি ইরানের
০৬-০৩-২০২৬
০৮:৪৫এএম
উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে ইরানের হামলা অব্যাহত
০৬-০৩-২০২৬
০৮:৪১এএম
রাশিয়ার তেল কিনবে ভারত, যুক্তরাষ্ট্রের ‘সুচিন্তিত’ সাময়িক সম্মতি
০৬-০৩-২০২৬
০৮:৩৩এএম
ইরানের ড্রোনবাহী জাহাজে হামলার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
০৬-০৩-২০২৬
০৬:৪২এএম
‘তেল সংকট’ আতঙ্কে পাবনার পাম্পগুলোতে বাইকারদের ভিড়
০৬-০৩-২০২৬
০৬:১০এএম
পদত্যাগ না করলে আইআরজিসি কমান্ডারদের হত্যার হুমকি ট্রাম্পের
০৬-০৩-২০২৬
০৩:৪২এএম
শাহ আমানতে আরও ৯ ফ্লাইট বাতিল
০৬-০৩-২০২৬
০১:২৭এএম
হামলায় ইরানের একটি স্টেডিয়াম ধ্বংস, দাবি আইআরআইবি’র
০৬-০৩-২০২৬
১২:৪৯এএম
‘সংকটের’ শঙ্কায় তেল নিতে রাতেও পেট্রোল পাম্পে গাড়ির জট
০৬-০৩-২০২৬
১২:০৯এএম
গ্যাস সংকটে দেশের ৬ সার কারখানার ৫টিই বন্ধ
০৫-০৩-২০২৬
০৯:২১পিএম
যুক্তরাষ্ট্র স্থল অভিযান চালালে ‘মরণ ফাঁদে’ পড়বে: ইরানের রাষ্ট্রদূত
০৫-০৩-২০২৬
০৮:৩৭পিএম
ইরানের সঙ্গে কি যুক্তরাষ্ট্র হেরে যাবে, মিলে যাবে ভবিষ্যদ্বাণী?
০৫-০৩-২০২৬
০৮:১২পিএম
যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের দাম ১১ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ
০৫-০৩-২০২৬
০৭:৫৭পিএম
‘স্টারমার একজন লুজার’: ট্রাম্পের গোপন মন্তব্য ফাঁস করলো দ্য টেলিগ্রাফ
০৫-০৩-২০২৬
০৭:৪২পিএম
‘মানি গেম’: ইরানের সস্তা ড্রোন বনাম আমেরিকার দামি মিসাইল
০৫-০৩-২০২৬
০৭:৩৩পিএম
খামেনির মৃত্যুর ৫ দিনের মাথায় শোক প্রকাশ ভারতের
০৫-০৩-২০২৬
০৬:৪২পিএম
বিশ্বজুড়ে ‘আধিপত্যবাদ এবং শক্তির রাজনীতি’র বিরোধিতা করবে চীন
০৫-০৩-২০২৬
০৬:২৮পিএম
রাশিয়ার কাছে সামরিক সহায়তা চায়নি ইরান: ক্রেমলিন
০৫-০৩-২০২৬
০৫:৩৬পিএম
ইরানের কৌশল: যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করা, ব্যয় বৃদ্ধি এবং ট্রাম্পকে হটানো
০৫-০৩-২০২৬
০৫:০০পিএম
বিদ্রোহীদের অস্ত্র দিয়ে বহু দেশ অস্থিতিশীল করেছে মার্কিন গোয়েন্দারা
০৫-০৩-২০২৬
০৪:৪৩পিএম
বিশ্বজুড়ে লাখো মার্কিন সেনা মোতায়েন, তবুও চ্যালেঞ্জের মুখে পেন্টাগন
০৫-০৩-২০২৬
০৪:০২পিএম
কুর্দি বাহিনীকে অস্ত্র দেওয়ার পরিকল্পনা করছে সিআইএ?
০৫-০৩-২০২৬
০৩:২৬পিএম
কাতারের আকাশে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ
০৫-০৩-২০২৬
০৩:০৬পিএম
‘ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ’ হিসেবে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে মার্কিন সেনাদের
০৫-০৩-২০২৬
০২:৫৩পিএম
প্রতিটি দিন মাসের মতো মনে হচ্ছে, ইরানি নাগরিকের ভাষায় যুদ্ধের ভয়াবহতা
০৫-০৩-২০২৬
০২:৩৬পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে আকাশ প্রতিরক্ষা সহায়তা পাঠাবে ইতালি
০৫-০৩-২০২৬
০১:৫৯পিএম
মার্কিন কংগ্রেসে ইসরায়েলের বিরোধিতা, বের করে দেওয়া হলো সাবেক সেনাকে
০৫-০৩-২০২৬
০১:৫৩পিএম
তুরস্কে হামলাচেষ্টার অভিযোগ অস্বীকার করলো ইরান
০৫-০৩-২০২৬
০১:২৬পিএম
সৌদিতে ড্রোন হামলা: চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান কি যুদ্ধে জড়াবে?
০৫-০৩-২০২৬
১২:৫১পিএম
হামলা না করলে দুই সপ্তাহের মধ্যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র পেয়ে যেতো
০৫-০৩-২০২৬
১২:৪৫পিএম
ইরানে স্থল অভিযানই কি ট্রাম্পের ‘শেষ খেলা’?
০৫-০৩-২০২৬
১২:৪৫পিএম
ইরান যুদ্ধ ৮ সপ্তাহ পর্যন্তও চলতে পারে: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
০৫-০৩-২০২৬
১১:৪৭এএম
ইসরায়েলে কয়েক দফা ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান
০৫-০৩-২০২৬
১১:০৩এএম
ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ ‘অসম্ভব’ নয়: কানাডার প্রধানমন্ত্রী
০৫-০৩-২০২৬
১০:৪৩এএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলকে বোকা বানাতে ভুয়া লক্ষ্যবস্তু ব্যবহার করছে ইরান!
০৫-০৩-২০২৬
০৯:৫৫এএম
‘এপস্টেইন ফাইল’ থেকে নজর সরিয়ে নিয়েছে ইরান যুদ্ধ
০৫-০৩-২০২৬
০৯:২১এএম
আত্মসমর্পণ করবে না হিজবুল্লাহ
০৫-০৩-২০২৬
০৯:০৭এএম
ইরান যুদ্ধের মধ্যেই ইকুয়েডরে সামরিক অভিযান শুরু করলো যুক্তরাষ্ট্র
০৫-০৩-২০২৬
০৮:৫৫এএম
ট্রাম্পের যুদ্ধক্ষমতা কমানোর প্রস্তাব নাকচ, ইরানে হামলা চলবে
০৫-০৩-২০২৬
০৮:৩৭এএম
ইরান যুদ্ধে তেলের দাম ১৫০ ডলার ছাড়াতে পারে
০৫-০৩-২০২৬
০৮:২৩এএম
মার্কিন দূতাবাসের আশপাশের বাসিন্দাদের সরিয়ে নিচ্ছে কাতার
০৫-০৩-২০২৬
০১:২৯এএম
আমাদের ঘাঁটিতে ইরান হামলা করেনি: যুক্তরাজ্য
০৫-০৩-২০২৬
০১:১৯এএম
ইরানে হামলায় সহায়তা নিয়ে হোয়াইট হাউজ-স্পেনের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য
০৫-০৩-২০২৬
১২:৫৪এএম
পুরো ইরাক অন্ধকারে, নাগরিকদের দ্রুত সরে যেতে বললো আমেরিকা
০৪-০৩-২০২৬
১০:৫১পিএম
হামলা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না: ইরানের প্রেসিডেন্ট
০৪-০৩-২০২৬
০৯:৫২পিএম
ডুবে যাওয়া ইরানি যুদ্ধজাহাজ থেকে ৮৭ মরদেহ উদ্ধার
০৪-০৩-২০২৬
০৯:৩৫পিএম
তুরস্কে ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব
০৪-০৩-২০২৬
০৮:৫৯পিএম
স্পেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘দাস’ হবে না
০৪-০৩-২০২৬
০৮:০৫পিএম
শ্রীলঙ্কা উপকূলে ইরানের যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিন
০৪-০৩-২০২৬
০৭:৩২পিএম
তুরস্কে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা, কী বলছে ন্যাটো?
০৪-০৩-২০২৬
০৭:১৩পিএম
এবার কি তবে যুদ্ধে জড়াবে তুরস্ক?
০৪-০৩-২০২৬
০৬:৪২পিএম
মার্কিন নাগরিকদের ‘এখনই’ কাতার ছাড়ার নির্দেশ
০৪-০৩-২০২৬
০৬:০১পিএম
এবার তুরস্কে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা ইরানের
০৪-০৩-২০২৬
০৫:৫৮পিএম
শ্রীলঙ্কা উপকূলে ইরানি যুদ্ধজাহাজে সাবমেরিন হামলা, নিখোঁজ শতাধিক
০৪-০৩-২০২৬
০৫:৪৩পিএম
ভূমধ্যসাগরে বিমানবাহী রণতরী পাঠাচ্ছে ফ্রান্স
০৪-০৩-২০২৬
০৫:০৪পিএম
কুর্দি বাহিনীকে অস্ত্র দিয়ে ইরানে বিদ্রোহ উসকে দিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
০৪-০৩-২০২৬
০৪:২০পিএম
মিত্রদের পতনেও ‘নীরব’ কেন চীন?
০৪-০৩-২০২৬
০৪:১৫পিএম
‘যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয়, দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ইরান’
০৪-০৩-২০২৬
০৪:১৩পিএম
ইরানের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধে কতদিন টিকতে পারবে ইসরায়েল?
০৪-০৩-২০২৬
০৩:৫৮পিএম
খামেনির তিন দিনের শেষ বিদায় অনুষ্ঠান শুরু হবে আজ
০৪-০৩-২০২৬
০৩:২৭পিএম
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
০৪-০৩-২০২৬
০২:৫২পিএম
যিনিই খামেনির উত্তরসূরি হবেন তাকেই হত্যা করা হবে: ইসরায়েলি মন্ত্রী
০৪-০৩-২০২৬
০২:৩৯পিএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি
০৪-০৩-২০২৬
০২:২৯পিএম
শ্রীলঙ্কার উপকূলে ইরানের ডুবন্ত যুদ্ধজাহাজ থেকে ৩০ জন উদ্ধার
০৪-০৩-২০২৬
০২:১০পিএম
যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সাশ্রয়ীভাবে ব্যবহার করতে হবে, এটাই বিকল্প
০৪-০৩-২০২৬
০১:৩৬পিএম
ইরানের হয়ে কাজ করা ১০ সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে কাতার
০৪-০৩-২০২৬
০১:৩৫পিএম
যে কারণে ইরানের সামরিক কাঠামো অত্যন্ত জটিল ও শক্তিশালী
০৪-০৩-২০২৬
০১:৩৪পিএম
কাতারের মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
০৪-০৩-২০২৬
০১:০০পিএম
ইরানের কুদস ফোর্সের কমান্ডারকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
০৪-০৩-২০২৬
১২:৪০পিএম
আরও একটি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইরানের
০৪-০৩-২০২৬
১২:৩০পিএম
ইরানের হামলা, কী করবে সৌদি-কাতার-আমিরাতের মতো দেশগুলো?
০৪-০৩-২০২৬
১২:১৩পিএম
ইরানে এক হাজারের বেশি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে
০৪-০৩-২০২৬
১২:০৭পিএম
যুক্তরাষ্ট্র ইরানে স্থল অভিযান চালাবে?
০৪-০৩-২০২৬
১০:৫৬এএম
ট্রাম্প কি মার্কিন সংবিধান লঙ্ঘন করছেন?
০৪-০৩-২০২৬
১০:৫৪এএম
বাগদাদ বিমানবন্দরের কাছে মার্কিন স্থাপনায় ড্রোন হামলা
০৪-০৩-২০২৬
১০:৩০এএম
কুয়েতে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে একজনের মৃত্যু
০৪-০৩-২০২৬
১০:২০এএম
দুবাইয়ে মার্কিন দূতাবাসে হামলা
০৪-০৩-২০২৬
০৯:৩৬এএম
ইসরায়েলে ফের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে ইরান
০৪-০৩-২০২৬
০৮:৪৪এএম
ইরানের দুই হাজার লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
০৪-০৩-২০২৬
০৮:১৯এএম
ইরানের নতুন সুপ্রিম লিডার খামেনির ছেলে মোজতাবা
০৩-০৩-২০২৬
১০:০০পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে আটকেপড়াদের উদ্ধারে চার্টার্ড ফ্লাইট পাঠাচ্ছে যুক্তরাজ্য
০৩-০৩-২০২৬
০৯:৩৩পিএম
ইরান আলোচনায় বসতে চায়, আমি বলেছি অনেক দেরি হয়ে গেছে: ট্রাম্প
০৩-০৩-২০২৬
০৮:৫৩পিএম
আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে: জাতিসংঘে ইরানের রাষ্ট্রদূত
০৩-০৩-২০২৬
০৭:৪২পিএম
যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসেবে খাদ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করলো ইরান
০৩-০৩-২০২৬
০৭:০৯পিএম
যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের সময় ইসরায়েলে দুই তুর্কি সাংবাদিক আটক
০৩-০৩-২০২৬
০৬:২২পিএম
বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ২০২৪ সালের পর সর্বোচ্চ
০৩-০৩-২০২৬
০৫:৫০পিএম
সৌদি আরামকোতে হামলা করেছে ইসরায়েল
০৩-০৩-২০২৬
০৫:৪১পিএম
ইরানের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে হামলার দাবি ইসরায়েলের
০৩-০৩-২০২৬
০৪:৩৯পিএম
মধ্য ইসরায়েলে আঘাত হানলো ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র
০৩-০৩-২০২৬
০৪:৩১পিএম
সমঝোতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত ইরানের
০৩-০৩-২০২৬
০৪:২১পিএম
ইরানে নিহত বেড়ে ৭৮৭
০৩-০৩-২০২৬
০৩:৪৫পিএম
জায়নবাদ ‘মানবতার জন্য হুমকি’: পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী
০৩-০৩-২০২৬
০৩:৪১পিএম
ইরানে হামলার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভ
০৩-০৩-২০২৬
০৩:২৫পিএম
ওমানের বাণিজ্যিক বন্দরে ড্রোন হামলা
০৩-০৩-২০২৬
০৩:২৫পিএম
জেরুজালেমে দফায় দফায় বিস্ফোরণ
০৩-০৩-২০২৬
০৩:১৮পিএম
লেবাননে স্থল অভিযান চালানোর ঘোষণা ইসরায়েলের
০৩-০৩-২০২৬
০৩:১৪পিএম
ইসরায়েলের তিন সামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ
০৩-০৩-২০২৬
০২:৫৯পিএম
মধ্যপ্রাচ্য থেকে পালাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন অতিধনীরা
০৩-০৩-২০২৬
০২:৫৮পিএম
মার্কিন নাগরিকদের অবিলম্বে ১৪ দেশ ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান
০৩-০৩-২০২৬
০২:৫৫পিএম
ইরান যুদ্ধে কত খরচ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের?
০৩-০৩-২০২৬
০২:৩৮পিএম
দূতাবাসে হামলার পর সৌদিতে সব কনস্যুলার সেবা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র
০৩-০৩-২০২৬
০২:২১পিএম
যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য সম্পর্ক আগের মতো নেই: ট্রাম্প
০৩-০৩-২০২৬
০২:০৫পিএম
যুদ্ধের মধ্যেই ইরানে ভূমিকম্প
০৩-০৩-২০২৬
০১:৪৬পিএম
ইসরায়েল থেকে নাগরিকদের সরিয়ে নিতে অক্ষম বলে জানিয়েছে মার্কিন দূতাবাস
০৩-০৩-২০২৬
০১:৩৮পিএম
বাহরাইনে বিক্ষোভ দমনে সেনা পাঠিয়েছে সৌদি আরব?
০৩-০৩-২০২৬
০১:১৮পিএম
বাহরাইনে ছড়িয়ে পড়েছে ইরানপন্থি বিক্ষোভ, তুমুল সংঘর্ষ
০৩-০৩-২০২৬
১২:৫৯পিএম
অনন্তকাল যুদ্ধ করার মতো অস্ত্রের মজুত আছে যুক্তরাষ্ট্রের: ট্রাম্প
০৩-০৩-২০২৬
১২:৩৯পিএম
ইরানে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
০৩-০৩-২০২৬
১২:৩৬পিএম
ইরান সংঘাতে জড়াবে না ন্যাটো: রুটে
০৩-০৩-২০২৬
১২:২০পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা, তেল পরিবহনের খরচ সর্বকালের সর্বোচ্চ
০৩-০৩-২০২৬
১২:১২পিএম
সৌদি-কাতারে বোমা হামলার চেষ্টায় মোসাদ এজেন্ট গ্রেফতার
০৩-০৩-২০২৬
১১:৪৮এএম
বাহরাইনে মার্কিন বিমানঘাঁটি ধ্বংসের দাবি ইরানের
০৩-০৩-২০২৬
১১:১৯এএম
মধ্যপ্রাচ্যের ৪ এয়ারফিল্ড বন্ধ, শাহ আমানতে আরও ৭ ফ্লাইট বাতিল
০৩-০৩-২০২৬
১১:১৬এএম
খামেনি হত্যার প্রতিবাদে করাচিতে বিক্ষোভে গুলি চালায় মার্কিন বাহিনী
০৩-০৩-২০২৬
১০:৫৮এএম
মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতায় তেলের দাম আরও বেড়েছে
০৩-০৩-২০২৬
১০:৪২এএম
ইসরায়েলি বিমান ঘাঁটিতে হামলার দাবি হিজবুল্লাহর
০৩-০৩-২০২৬
১০:৪২এএম
যুক্তরাষ্ট্র কোনো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়াবে না: ভ্যান্স
০৩-০৩-২০২৬
১০:৩৫এএম
আমিরাতে অ্যামাজনের একাধিক ডেটা সেন্টারে ‘ড্রোন হামলা’
০৩-০৩-২০২৬
১০:১৬এএম
ইরান যুদ্ধে ক্ষমতাধর দেশগুলোর কার কী অবস্থান?
০৩-০৩-২০২৬
১০:০০এএম
পাকিস্তানের সব ভিসা সাক্ষাৎকার বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
০৩-০৩-২০২৬
০৯:০৬এএম
সৌদি আরবে মার্কিন দূতাবাসে ড্রোন হামলা
০৩-০৩-২০২৬
০৮:৪৫এএম
ইরানে ইসরায়েলের ব্যাপক বোমাবর্ষণ, নিহত বেড়ে ৬০০
০৩-০৩-২০২৬
০৮:১১এএম
হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি বন্ধ ঘোষণা করলো ইরানের বিপ্লবী গার্ড
০৩-০৩-২০২৬
০৩:৩৭এএম
ইরান যুদ্ধে ৬ মার্কিন সেনা নিহত: সেন্টকম
০৩-০৩-২০২৬
০৩:০৮এএম
প্রতিবেশী দেশগুলোর বিরুদ্ধে নয়, মার্কিন ঘাঁটিই হামলার লক্ষ্য: ইরান
০৩-০৩-২০২৬
০২:৩৯এএম
ওমান উপসাগরে সব ইরানি জাহাজ ধ্বংসের দাবি মার্কিন সেনাবাহিনীর
০৩-০৩-২০২৬
০২:১৫এএম
কাতারের দোহায় ফের বিস্ফোরণ
০৩-০৩-২০২৬
১২:৫০এএম
লেবাননে ইসরায়েলের বিমান হামলায় নিহত বেড়ে ৫২
০২-০৩-২০২৬
০৯:৫০পিএম
ইসরায়েলের পাশে থাকায় মোদীকে ধন্যবাদ নেতানিয়াহুর
০২-০৩-২০২৬
০৯:৩৭পিএম
কোথায় আছেন নেতানিয়াহু?
০২-০৩-২০২৬
০৯:৩৪পিএম
যে কোনো মূল্যে নিজেকে রক্ষা করবে ইরান: নিরাপত্তা প্রধান
০২-০৩-২০২৬
০৯:০২পিএম
ইউরোপে গ্যাসের দাম বাড়লো প্রায় ৫০ শতাংশ
০২-০৩-২০২৬
০৮:৫৯পিএম
ইরানে হামলা ‘অন্তহীন যুদ্ধে’ রূপ নেবে না: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
০২-০৩-২০২৬
০৮:১৮পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের আরও ক্ষতির শঙ্কা আছে, জানালো পেন্টাগন
০২-০৩-২০২৬
০৮:০০পিএম
মারা গেলেন খামেনির স্ত্রীও
০২-০৩-২০২৬
০৭:৫৩পিএম
কাতারের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ রাশিয়ার
০২-০৩-২০২৬
০৭:১৮পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলার পরিকল্পনা ছিল না ইরানের: পেন্টাগন
০২-০৩-২০২৬
০৭:১৪পিএম
ইরানের হামলায় আরেক মার্কিন সেনার মৃত্যু, বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতি
০২-০৩-২০২৬
০৬:৫৪পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে কোন দেশে কত মানুষ মারা গেলো?
০২-০৩-২০২৬
০৫:৫৪পিএম
কাতারের জ্বালানি স্থাপনায় ইরানি ড্রোনের আঘাত
০২-০৩-২০২৬
০৫:৩০পিএম
কুয়েতের ‘ভুল গুলিতে’ ৩ মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত: সেন্টকম
০২-০৩-২০২৬
০৫:১৯পিএম
২৩ বছর পর রণক্ষেত্রে যুদ্ধবিমান হারালো যুক্তরাষ্ট্র
০২-০৩-২০২৬
০৫:০২পিএম
নেতানিয়াহুর দপ্তরে হামলার দাবি ইরানের
০২-০৩-২০২৬
০৪:৩৭পিএম
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিলো লেবাননের হিজবুল্লাহ
০২-০৩-২০২৬
০৪:৩৭পিএম
কুয়েতে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত
০২-০৩-২০২৬
০৪:০৮পিএম
ইরানই সিদ্ধান্ত নেবে যুদ্ধ কখন শেষ হবে: আরাঘচি
০২-০৩-২০২৬
০৩:৪০পিএম
উপসাগরীয় দেশগুলো কি এবার যুদ্ধে জড়াবে?
০২-০৩-২০২৬
০৩:১৫পিএম
ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের নিরাপত্তা জোরদার: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
০২-০৩-২০২৬
০৩:০৯পিএম
দোহা, বাহরাইন, দুবাইতে নতুন করে বিস্ফোরণ
০২-০৩-২০২৬
০৩:০২পিএম
ইরানের কোনো পারমাণবিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি: আইএইএ প্রধান
০২-০৩-২০২৬
০২:৫২পিএম
কুয়েতে মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত
০২-০৩-২০২৬
০২:৩৫পিএম
ইরান সংঘাত, কলকাতা বিমানবন্দরে ফ্লাইট বাতিল
০২-০৩-২০২৬
০২:১৮পিএম
সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোতে হামলা
০২-০৩-২০২৬
০২:০৫পিএম
ইরানি হামলায় হাসপাতালে ভর্তি ৭৭৭ ইসরায়েলি
০২-০৩-২০২৬
০১:৩৬পিএম
ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদ বেঁচে আছেন: উপদেষ্টা
০২-০৩-২০২৬
০১:০৪পিএম
এক হামলাতে সম্ভাব্য সব ইরানি নেতা নিহত: ট্রাম্প
০২-০৩-২০২৬
০১:০২পিএম
সাইপ্রাসে ব্রিটিশ ঘাঁটিতে সন্দেহভাজন ড্রোন হামলা
০২-০৩-২০২৬
১২:৪২পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আর কোনো আলোচনা করবে না ইরান
০২-০৩-২০২৬
১২:২০পিএম
মার্কিন রণতরীতে ইরানের হামলার খবর মিথ্যা? কোথায় অবস্থান করছে?
০২-০৩-২০২৬
১২:০০পিএম
যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেবে যুক্তরাজ্য
০২-০৩-২০২৬
১১:১৪এএম
যুক্তরাষ্ট্র-কানাডায় সক্রিয় ইরানি ‘স্লিপার সেল’, টেক্সাসে নিহত ২
০২-০৩-২০২৬
১১:০২এএম
বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে
০২-০৩-২০২৬
১০:৪৮এএম
‘বাস্তববাদী’ নতুন নেতা পেলে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা তোলা হবে: ট্রাম্প
০২-০৩-২০২৬
০৯:৪০এএম
দু’এক দিনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা
০২-০৩-২০২৬
০৯:৩১এএম
ইরানের নতুন নেতৃত্বের জন্য ট্রাম্পের পছন্দের তালিকায় তিন নাম
০২-০৩-২০২৬
০৮:৪১এএম
লেবাননে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
০২-০৩-২০২৬
০৫:২৫এএম
ইরানে যুদ্ধ চার সপ্তাহ চলতে পারে: ট্রাম্প
০২-০৩-২০২৬
০৩:৩৫এএম
ইসরায়েলে রকেট হামলা ইরানের, পশ্চিম জেরুজালেমে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ
০২-০৩-২০২৬
০২:১৭এএম
ইরানের বিপ্লবী গার্ডের সদরদপ্তর ধ্বংসের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
০১-০৩-২০২৬
১১:৫৭পিএম
ইরানের নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় রাজি ট্রাম্প
০১-০৩-২০২৬
১১:০২পিএম
ইরানের পাল্টা হামলায় আমিরাতে নিহত বাংলাদেশির পরিচয় মিলেছে
০১-০৩-২০২৬
০৯:৫৯পিএম
দরিদ্র পরিবার থেকে যেভাবে ক্ষমতার শীর্ষে উঠে এসেছিলেন খামেনি
০১-০৩-২০২৬
০৯:৫৭পিএম
ইরানে ১২০০ বোমা ফেলে আকাশসীমা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দাবি ইসরায়েলের
০১-০৩-২০২৬
০৯:১৯পিএম
ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ নিহতের দাবি
০১-০৩-২০২৬
০৯:০৩পিএম
শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর হামলা চলবে: ইরানের প্রেসিডেন্ট
০১-০৩-২০২৬
০৯:০২পিএম